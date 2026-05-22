Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh

Trước đó, vào lúc 13h30 phút ngày 19/5/2026, tại tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Mường Ham chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh bắt giữ thành công Thái Huy Cường (SN 2000, trú tại bản Tiệng, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Thái Huy Cường.

Thái Huy Cường bị truy nã theo Quyết định truy nã số 3194/QĐTN-CSHS ngày 11/3/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Mường Ham hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng và tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định.