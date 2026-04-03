Triệt phá đường dây đa cấp, lừa đảo “kiếm tiền online” từ app Sky Media

Qua công tác nắm tình hình, Đội An ninh thông tin truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media (trụ sở tại No7D, LK19 khu dịch vụ Vạn Phúc, phường Hà Đông, TP Hà Nội) có hoạt động lừa đảo thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép với điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Đối tượng Lưu Văn Tiến, Giám đốc phát triển thị trường Công ty Sky Media

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2025, các đối tượng đã tạo lập ứng dụng mang tên "Sky Media" để cài đặt trên điện thoại. Nhằm tạo niềm tin, thu hút người bị hại mua điện thoại với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực sự, các đối tượng giới thiệu người mua sẽ được trả tiền xem quảng cáo với mức 50.000 đồng/ngày; nhận hoa hồng 10% khi giới thiệu, bán sản phẩm cho người khác và hoa hồng 3-25% mức thu khi người được giới thiệu xem quảng cáo. Theo hướng tạo thành hệ thống đa cấp từ cấp thấp tới cao, người trước giới thiệu cho người sau, giới thiệu được càng nhiều người thì được hưởng phần trăm của người được xem quảng cáo càng nhiều.

Để thu hút các bị hại tham gia, các đối tượng tổ chức nhiều buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm tại trụ sở Công ty Sky Media hoặc các nhà hàng, khách sạn, điểm hẹn tại các khu vực thuộc huyện Đan Phượng (cũ), thị xã Sơn Tây (cũ), huyện Mỹ Đức (cũ) của TP Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Thanh Hóa, Bắc Giang (cũ), Thái Nguyên, Nam Định (cũ), Đồng Nai…

Đồng thời bịa đặt việc Sky Media ký hợp đồng quảng cáo với nhiều nhà sản xuất/công ty lớn, có nguồn thu lớn từ hoạt động quảng cáo, khiến nhiều người tin tưởng đây là một cách kiếm tiền hợp pháp. Tuy nhiên, thực chất tất cả chỉ là số liệu ảo do nhóm này tự vận hành, tiền nhận được hàng tháng được lấy từ chính số tiền chênh lệch ban đầu khi nạn nhân mua điện thoại và tiền của những người được giới thiệu sau đó.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ trong tiến hành khám xét, bắt giữ đối với 7 đối tượng chủ chốt của công ty gồm: Lưu Văn Tiến (Sinh năm 1979, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Trung Tín (Sinh năm 1999, trú tại Lạc Thủy, Phú Thọ); An Minh Sơn (Sinh năm 1985, trú tại Lạc Thủy, Phú Thọ); Phạm Xuân Phương (Sinh năm 1979, trú tại Khương Đình, Hà Nội); Vũ Thị Thanh Thủy (Sinh năm 1989, trú tại Dương Nội, Hà Nội); Phạm Thị Tuyết Hồng (Sinh năm 1983, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Lương Thị Mai (Sinh năm 1988, trú tại Bình Minh, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố đề nghị ai là bị hại từng tham gia mua hàng của các đối tượng thì đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; liên hệ điều tra viên Bùi Mạnh Cường, SĐT 0692194084, 0935696569) để trình báo, giải quyết vụ án theo quy định.