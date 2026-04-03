Triệt phá đường dây đa cấp, lừa đảo “kiếm tiền online” từ app Sky Media

Thứ Sáu, 17:05, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Đội An ninh thông tin truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media (trụ sở tại No7D, LK19 khu dịch vụ Vạn Phúc, phường Hà Đông, TP Hà Nội) có hoạt động lừa đảo thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép với điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

triet pha duong day da cap, lua dao kiem tien online tu app sky media hinh anh 1
Đối tượng Lưu Văn Tiến, Giám đốc phát triển thị trường Công ty Sky Media

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2025, các đối tượng đã tạo lập ứng dụng mang tên "Sky Media" để cài đặt trên điện thoại. Nhằm tạo niềm tin, thu hút người bị hại mua điện thoại với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực sự, các đối tượng giới thiệu người mua sẽ được trả tiền xem quảng cáo với mức 50.000 đồng/ngày; nhận hoa hồng 10% khi giới thiệu, bán sản phẩm cho người khác và hoa hồng 3-25% mức thu khi người được giới thiệu xem quảng cáo. Theo hướng tạo thành hệ thống đa cấp từ cấp thấp tới cao, người trước giới thiệu cho người sau, giới thiệu được càng nhiều người thì được hưởng phần trăm của người được xem quảng cáo càng nhiều.

Để thu hút các bị hại tham gia, các đối tượng tổ chức nhiều buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm tại trụ sở Công ty Sky Media hoặc các nhà hàng, khách sạn, điểm hẹn tại các khu vực thuộc huyện Đan Phượng (cũ), thị xã Sơn Tây (cũ), huyện Mỹ Đức (cũ) của TP Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Thanh Hóa, Bắc Giang (cũ), Thái Nguyên, Nam Định (cũ), Đồng Nai…

Đồng thời bịa đặt việc Sky Media ký hợp đồng quảng cáo với nhiều nhà sản xuất/công ty lớn, có nguồn thu lớn từ hoạt động quảng cáo, khiến nhiều người tin tưởng đây là một cách kiếm tiền hợp pháp. Tuy nhiên, thực chất tất cả chỉ là số liệu ảo do nhóm này tự vận hành, tiền nhận được hàng tháng được lấy từ chính số tiền chênh lệch ban đầu khi nạn nhân mua điện thoại và tiền của những người được giới thiệu sau đó.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ trong tiến hành khám xét, bắt giữ đối với 7 đối tượng chủ chốt của công ty gồm: Lưu Văn Tiến (Sinh năm 1979, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Trung Tín (Sinh năm 1999, trú tại Lạc Thủy, Phú Thọ); An Minh Sơn (Sinh năm 1985, trú tại Lạc Thủy, Phú Thọ); Phạm Xuân Phương (Sinh năm 1979, trú tại Khương Đình, Hà Nội); Vũ Thị Thanh Thủy (Sinh năm 1989, trú tại Dương Nội, Hà Nội); Phạm Thị Tuyết Hồng (Sinh năm 1983, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Lương Thị Mai (Sinh năm 1988, trú tại Bình Minh, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố đề nghị ai là bị hại từng tham gia mua hàng của các đối tượng thì đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; liên hệ điều tra viên Bùi Mạnh Cường, SĐT 0692194084, 0935696569) để trình báo, giải quyết vụ án theo quy định.

Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng thanh thiếu niên về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Võ Nam/VOV.VN
Tin liên quan

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ vụ việc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2021 trên địa bàn thành phố; khởi tố bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.

Dựng kịch bản đáo hạn ngân hàng, lừa 20,4 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, trú xã Long Phú) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Giết người” do mâu thuẫn nợ tiền

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người” xuất phát từ mâu thuẫn nợ tiền.

