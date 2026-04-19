Giải quyết mâu thuẫn xả thải, trưởng thôn bị tấn công tử vong

Chủ Nhật, 17:57, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa các hộ dân liên quan đến việc xả nước thải tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, một đối tượng đã dùng hung khí tấn công, khiến trưởng thôn tử vong và một tổ phó an ninh trật tự cơ sở bị thương nặng.

Ngày 19/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Liêm Hà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 14/4, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình (SN 1984), trú thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình xảy ra cãi vã với bà Lê Thị Tươi (SN 1987), cùng trú tại địa phương. Trong lúc xô xát, Bình đã có hành vi manh động.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương gồm Tổ an ninh trật tự cơ sở và trưởng thôn đã đến hiện trường để giải quyết, yêu cầu đối tượng về Nhà văn hóa thôn làm việc. Tuy nhiên, Bình không chấp hành, chống đối và tiếp tục có hành vi nguy hiểm.

giai quyet mau thuan xa thai, truong thon bi tan cong tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ việc tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Cắt từ clip do người dân ghi lại

Trong quá trình khống chế, đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công khiến ông Lê Đình Thành (SN 1968), Trưởng thôn Cự Xá tử vong do mất máu cấp; ông Nguyễn Trọng Hưng (SN 1982), Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ, đồng thời khống chế, bắt giữ đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Bình để điều tra về hành vi “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình trưởng thôn xả thải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Vụ cháy nhà trọ làm 15 người tử vong ở Hà Nội: Tuyên án tù hai cựu cán bộ
VOV.VN - Chiều 9/4, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 2 bị cáo là cựu cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ), liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phố Trung Kính khiến 15 người tử vong.

Xét xử 2 cựu cán bộ trong vụ cháy dãy nhà trọ ở Hà Nội làm 15 người tử vong
VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử hai bị cáo Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng là những cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ cháy ở Trung Kính khiến 15 người tử vong.

Liên quan vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong, Vĩnh Long tước danh hiệu 2 cán bộ công an
VOV.VN - Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long và nguyên điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

