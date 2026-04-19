Giải quyết mâu thuẫn xả thải, trưởng thôn bị tấn công tử vong

Ngày 19/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Liêm Hà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 14/4, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình (SN 1984), trú thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình xảy ra cãi vã với bà Lê Thị Tươi (SN 1987), cùng trú tại địa phương. Trong lúc xô xát, Bình đã có hành vi manh động.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương gồm Tổ an ninh trật tự cơ sở và trưởng thôn đã đến hiện trường để giải quyết, yêu cầu đối tượng về Nhà văn hóa thôn làm việc. Tuy nhiên, Bình không chấp hành, chống đối và tiếp tục có hành vi nguy hiểm.

Hiện trường vụ việc tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Cắt từ clip do người dân ghi lại

Trong quá trình khống chế, đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công khiến ông Lê Đình Thành (SN 1968), Trưởng thôn Cự Xá tử vong do mất máu cấp; ông Nguyễn Trọng Hưng (SN 1982), Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ, đồng thời khống chế, bắt giữ đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Bình để điều tra về hành vi “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.