Giám đốc Công an Hà Nội cảnh báo những cạm bẫy với học sinh

Ngày 22/4, chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật “Tiết học Gen Z: Tự hào Hà Nội - Sống chuẩn an toàn” được Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức đồng loạt tại nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố, tiếp cận hơn 1,3 triệu học sinh, giáo viên.

Chương trình kết nối trực tiếp tại 4 điểm cầu gồm: THCS Trần Duy Hưng, THCS Nguyễn Văn Huyên, THPT Mỹ Đình và THCS-THPT Marie Curie (Long Biên).

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số với sự chuyển đổi mạnh mẽ. Bên cạnh những cơ hội, thế hệ trẻ đang đối mặt với nhiều cạm bẫy phức tạp như: bạo lực học đường, lừa đảo trên không gian mạng, sự xâm nhập của ma túy, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội.

"Mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh. Sứ mệnh của các cháu là làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn. Để làm được điều đó, các cháu cần rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng, giữ vững đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật", Giám đốc Công an TP chia sẻ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, học sinh cần rèn luyện bản lĩnh, đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật để trở thành công dân có trách nhiệm, góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh.

Các em học sinh tại THCS Trần Duy Hưng dự chương trình.

Tại chương trình, với điểm nhấn là cách tiếp cận gần gũi với học sinh thông qua các tiểu phẩm tình huống do chính các em dàn dựng, xoay quanh những vấn đề “nóng” như: thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, vi phạm giao thông, đua xe trái phép.

Cùng với đó, chương trình còn lồng ghép kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực học đường; hướng dẫn cách tìm kiếm sự hỗ trợ an toàn, trong đó có đường dây nóng 111 và số điện thoại đường dây nóng 1900 0113 trực 24/7 của Công an TP Hà Nội. Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, KOLs như: ca sĩ Erik, Nguyễn Trần Trung Quân, diễn viên Thanh Hương, Trung Ruồi… đã góp phần tăng sức hút, giúp thông điệp pháp luật đến gần hơn với học sinh.

Lực lượng chức năng hướng dẫn các em học sinh thực hành phòng cháy, chữa cháy tại chương trình.

Thông qua các tình huống này, học sinh trực tiếp đặt câu hỏi, thảo luận và tương tác với lực lượng công an. Các cán bộ, chuyên gia đã giải đáp bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, gắn với thực tiễn, giúp học sinh nhận diện rõ hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý...

Giám đốc Công an TP Hà Nội cam kết, thời gian tới sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, chuyển tải các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội thiết thực cho từng lớp học.