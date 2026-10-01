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Giám đốc Công ty Lý Tuấn ở Quảng Ngãi bị khởi tố bổ sung hai tội danh

Thứ Năm, 14:23, 01/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh với quy mô lớn.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 3 bị can liên quan các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do bị can Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn thực hiện. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh hoạt động tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn hóa đơn, chứng từ đầu vào và thực hiện hành vi trốn thuế với quy mô lớn.

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Tống đạt Quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Thị Minh Lý. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Minh Lý và Kế toán trưởng Công ty là Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 1984, trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã chủ động liên hệ với Nguyễn Tường Thi (sinh năm 1985) trú tại thôn Định Phước, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.

Nguyễn Tường Thi đã trực tiếp thành lập và điều hành nhiều công ty, sau đó bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Lý và Ý với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 20 tỷ đồng. Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp này, Lý và Ý đã tiến hành hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm mục đích gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

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Tống đạt Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tường Thi. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tường Thi về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

giam doc cong ty ly tuan o quang ngai bi khoi to bo sung hai toi danh hinh anh 3
Tống đạt Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Như Ý 

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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