Quảng Ngãi xử phạt thủy thủ do để tràn nước nhiễm dầu

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 8h ngày 19/9, ông Đỗ Lường S., (52 tuổi), máy trưởng tàu Trường Hải 01, trong lúc xử lý nước biển tràn vào hầm máy đã không kiểm soát hoạt động của máy bơm.

Vết dung dịch màu đen trên mặt nước.

Máy bơm hút một lượng váng dầu trên bề mặt nước trong hầm máy ra ngoài, khiến nước nhiễm dầu loang ra mặt nước tại cầu cảng thuộc bến số 7, Cảng chuyên dùng Hòa Phát, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích nước nhiễm dầu loang khoảng 50 m².

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất xác định sự cố chưa gây hậu quả ô nhiễm môi trường.

Ngày 25/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt ông Đỗ Lường S. về hành vi “để xảy ra sự cố tràn dầu”, theo quy định tại Nghị định số 45/2022 của Chính phủ.

Ông S. bị phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời phải chi trả gần 2,9 triệu đồng chi phí phân tích mẫu môi trường. Ông S. đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Chủ tàu Trường Hải 01 cũng đã cam kết thanh toán các chi phí ứng phó sự cố cho Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã thông báo kết quả xử lý vụ việc đến Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi để phối hợp giải quyết các thủ tục cho tàu Trường Hải 01 rời cảng.