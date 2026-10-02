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Giám đốc Dwatch bị bắt để điều tra về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”

Thứ Sáu, 17:32, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày 2/10, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin, ông Trần Trung Du (SN 1997, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dwatch) bị bắt để điều tra về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, từ nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển giao, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tổ chức xác minh hoạt động kinh doanh đồng hồ, bông tai, lắc tay, dây chuyền và nhẫn có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nước ngoài.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Trung Du. (Ảnh: CACC)

Cơ quan điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ: khai thác dấu vết trên không gian mạng, dữ liệu điện tử, phân tích dòng tiền; đồng thời thu mẫu giám định và xác minh hoạt động giao nhận hàng hóa để làm rõ người liên quan, phương thức hoạt động và địa điểm tập kết hàng.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh mạng và Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra hoạt động kinh doanh tại Công ty Dwatch, địa chỉ 200-200A Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn đồng hồ, bông tai, lắc tay, dây chuyền và nhẫn mang các nhãn hiệu Hermès, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton, Omega, Hublot…

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Tang vật thu giữ. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ hàng hóa chưa qua sử dụng, không ghi nhãn theo quy định, không có hóa đơn, chứng từ và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa tính theo giá niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Du khai thành lập và đăng ký kinh doanh Công ty Dwatch từ khoảng tháng 1/2025. Theo Công an TP.HCM, dù biết các nhãn hiệu trên đã được bảo hộ tại Việt Nam, nhưng ông Du vẫn đăng tải thông tin sản phẩm trên website, Facebook và Zalo để bán cho khách hàng nhằm kiếm lời.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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