Triệt phá 2 kho hàng giả, thu giữ trên 4000 sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 4.000 sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách... giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Adidas, Nike, Hermès… với tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường trên 30 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng phát hiện một lượng hàng hóa khổng lồ được tập kết và giao dịch mỗi ngày. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng không bày bán công khai mà chủ yếu tiêu thụ qua các đơn hàng online. Hàng hóa sau khi chốt đơn sẽ được đóng gói sẵn và vận chuyển thần tốc đến tay khách hàng thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp.

Sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ, ngày 16/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành áp sát, kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho đang tích trữ trên 3.000 sản phẩm túi xách, khăn, kính mắt mang các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci, CELINE, Lacoste... Tất cả số hàng này đều đã được đóng gói, phân loại sẵn để chuẩn bị giao cho khách qua đường bưu điện. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay hồ sơ nhập khẩu nào theo quy định.

Ngày (17/5/2026), các mũi trinh sát tiếp tục kiểm tra cửa hàng "Nam Vũ Luxury" tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành do Trịnh Đình Nam làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ lượng lớn quần áo, giày dép, thắt lưng giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Hermès, Burberry, Nike, Adidas... không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do hám lợi nhuận cao từ nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ của người dân, từ đầu năm 2025 đã chủ động tìm nguồn hàng nhái, hàng giả để kinh doanh. Dù biết rõ các nhãn hiệu này đã được bảo hộ tại Việt Nam, các đối tượng vẫn cố tình dùng hình ảnh, video bắt mắt để gắn mác "hàng xách tay", "sale thanh lý" nhằm đánh lừa người tiêu dùng và trục lợi bất chính.

Ngày 27/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức ra quyết định khởi tố 2 vụ án; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền; khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Nam cùng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".