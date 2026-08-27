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Khởi tố hai vợ chồng buôn bán hàng chục ngàn đôi dép giả nhãn hiệu Havaianas

Thứ Năm, 16:54, 27/08/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM vừa khởi tố hai vợ chồng cầm đầu đường dây buôn bán hàng chục ngàn đôi dép giả mạo nhãn hiệu Havaianas, đồng thời thu giữ hơn 11.000 đôi dép giả có tổng giá trị lên tới 7,3 tỷ đồng.

Trong quá trình kiểm tra, rà soát các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện, đấu tranh làm rõ một đường dây buôn bán dép giả mang nhãn hiệu “Havaianas” với số lượng lớn trên địa bàn xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM).

Clip Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây kinh doanh dép giả

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Lê Ngọc Hiển (28 tuổi, trú tại ấp 18, xã Hóc Môn, TP.HCM), chủ hộ kinh doanh “Tiểu Vi House”, cùng vợ là Phan Thị Thanh Vy (26 tuổi, trú tại ấp 18, xã Hóc Môn, TP.HCM) có hoạt động kinh doanh, phân phối dép xỏ ngón mang nhãn hiệu “Havaianas” có dấu hiệu giả mạo, chủ yếu thông qua hình thức bán hàng trực tuyến.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Hóc Môn tiến hành kiểm tra kho hàng tại đường Tân Hiệp 8-1, ấp 17, xã Hóc Môn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiển, Vy cùng một số nhân viên đang tổ chức hoạt động mua bán trực tuyến các sản phẩm dép xỏ ngón mang nhãn hiệu “Havaianas”.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ trên 11.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu “Havaianas” cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Theo kết quả xác định ban đầu, số hàng hóa trên có giá trị tương đương hàng thật là hơn 7,3 tỷ đồng.

khoi to hai vo chong buon ban hang chuc ngan doi dep gia nhan hieu havaianas hinh anh 1
Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hiển

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hiển; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Thanh Vy để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc hàng hóa, phương thức tổ chức mua bán, quá trình tiêu thụ sản phẩm cũng như vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc phát hiện, đấu tranh và xử lý vụ án tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, không khoan nhượng với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công an TP.HCM; đồng thời góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân cần lựa chọn mua hàng tại các cơ sở, đại lý, kênh phân phối có uy tín; kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và các dấu hiệu nhận diện sản phẩm chính hãng. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đề nghị kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để xác minh, xử lý theo quy định.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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