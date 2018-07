Giật điện thoại bị truy đuổi, tên cướp rút dao tấn công nạn nhân

Ngày 22/7, Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một thanh niên vào tối 21/7 để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.



Thông tin ban đầu, 22h ngày 21/7, phát hiện một đôi nam nữ đang dừng xe bên đường để nghe điện thoại, Nguyễn Lê Bá Trung (SN 1994, ngụ quận 4) đã áp sát, giật mạnh chiếc điện thoại trên tay cô gái ngồi sau rồi bỏ chạy.

Nguyễn Lê Bá Trung tại trụ sở công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tân Nguyên/VTC News

Bị giật điện thoại, đôi nam nữ đuổi theo và tri hô người đi đường đến ứng cứu. Trong quá trình bị truy đuổi, tên cướp đã dùng dao rọc giấy giấu trong người ra chống trả, dùng đá ném về phía nạn nhân.Đúng lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Nguyễn Thái Bình phát hiện sự việc nên lao vào khống chế, bắt giữ tên cướp đưa về trụ sở xử lý.Tại cơ quan công an, Trung khai nhận do thất nghiệp lâu ngày nên nghĩ ra cách cướp tài sản để có tiền tiêu xài./.