Nóng 24h: Tạm ngừng mọi giao dịch liên quan đến 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Công an đề nghị phong tỏa tài sản của 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C44) vừa có văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng và các sở ngành liên quan đề nghị phối hợp xác minh và phong tỏa các tài sản thuộc sở hữu của 2 ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nhà ông Trần Văn Minh. C44 cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng và các sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp phối hợp rà soát tài sản, cung cấp thông tin và tạm ngừng mọi hoạt động giao dịch liên quan đến 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và 3 bị can Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Văn Toán, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Lê Cảnh Dương, nguyên Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng. Trong ảnh, công an khám nhà ông Văn Hữu Chiến. Lộ danh tính người "tiếp tay" cho Vũ Trọng Lương sửa điểm: Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở tỉnh Hà Giang, thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, ngày 20/7, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Giang có văn bản thông tin chính thức, trong đó đề cập đến trách nhiệm liên đới của ông Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, cấp trên của ông Vũ Trọng Lương, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. (Ảnh: Tiền Phong) Ông Hoài được xác định là người đã đưa chìa khóa phòng lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương. Từ đó ông Lương dịch chuyển bài thi và một số thiết bị phục vụ chấm thi về phòng khảo thí để thực hiện việc sửa điểm. Hành vi của ông Hoài là trái với quy chế. Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát sơ bộ, Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài. Trong ảnh, cơ quan công an khám xét nhà Vũ Trọng Lương. Cô gái đi làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai: Thông tin trên báo Lao Động cho biết, gia đình chị Y Nhiêu - ảnh (23 tuổi, ở thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) vừa đưa chị này đến trình báo cơ quan công an vì đã bị hành hạ khi đi làm thuê cho một nhà chủ ở Gia Lai. (Ảnh: Giao Thông) Thông tin trên báo Giao Thông dẫn lời Đại tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) xác nhận thông tin việc chị Y Nhiêu vừa trốn thoát khỏi nhà chủ ở Gia Lai. Y Nhiêu trở về nhà với nhiều vết thương khủng khiếp trên cơ thể và được đưa đi chữa trị tại trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. (Ảnh: Lao Động) Theo thông tin trên Lao Động và Giao Thông, Y Nhiêu làm giúp việc gia đình cho một chủ quán cà phê tên là Nga, nhà ở đường Lý Thái Tổ, thuộc tổ 3, phường Thống Nhất (TP Pleiku, Gia Lai). Theo trình báo của Y Nhiêu trên Lao Động, khoảng đầu tháng 6 vừa qua, bà Nga cho rằng Y Nhiêu lấy của bà này 1 tỷ đồng và sau đó dùng nhiều dụng cụ để tra tấn, đánh đập cô gái. Không chịu nổi, Y Nhiêu bỏ trốn (Ảnh: Lao Động) Nhóm đồng tính giả công an cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc: Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang tạm giữ Lê Thị Lụa (còn gọi là Linh, 34 tuổi, quê Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang Phú - Đà Nẵng), Nguyễn Như Bảo Thư (23 tuổi, quận Thanh Khê) và Huỳnh Tấn Nhơn (39 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài. Nhóm này do Thư (ảnh) cầm đầu. (Ảnh: CACC) "Động" massage cho tiếp viên “tắm tiên” cùng khách ở Sài Gòn: 23h đêm 20/7, hàng chục chiến sĩ công an kết hợp cùng đoàn liên ngành ập vào kiểm tra cơ sở massage Thuý Hường trên đường Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, TPHCM, bắt quả tang 4 phòng có nhiều tiếp viên nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân đang “tắm tiên” phục vụ kích dục cho khách nam giới. Trong ảnh, một nữ tiếp viên bị bắt quả tang tắm tiên cùng khách. (Ảnh: Tiền Phong) Chém chết “người tình” của em dâu vì hẹn nhau tâm sự: Công an huyện Quốc Oai - Hà Nội đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án sát hại anh Nguyễn Văn T. (SN 1982, trú xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai). Nghi phạm sát hại anh T. là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, trú xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội). Nguyên nhân bước đầu dẫn tới án mạng được xác định là anh T. và em dâu ông Thanh có quan hệ tình cảm và không được nhà chồng ủng hộ (Ảnh minh họa) 2 nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa ở Hà Giang: Ông Vương Đức Tho - Trưởng Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng gây thương vong cho vợ chồng chủ tiệm tạp hóa trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình vào tối 19/7. Hai nghi phạm là Hoàng Văn Thuyền (SN 2003, trú cùng thôn với các nạn nhân) và Triệu Văn Ton (SN 2003, trú tại huyện Hoàng Su Phì) khai nhận đã có sự chuẩn bị trước đó với mục đích giết người, cướp tài sản. Trong ảnh, đối tượng Thuyền (trái) và Ton tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

C44 cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng và các sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp phối hợp rà soát tài sản, cung cấp thông tin và tạm ngừng mọi hoạt động giao dịch liên quan đến 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và 3 bị can Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Văn Toán, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Lê Cảnh Dương, nguyên Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng. Trong ảnh, công an khám nhà ông Văn Hữu Chiến. Lộ danh tính người "tiếp tay" cho Vũ Trọng Lương sửa điểm: Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở tỉnh Hà Giang, thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, ngày 20/7, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Giang có văn bản thông tin chính thức, trong đó đề cập đến trách nhiệm liên đới của ông Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, cấp trên của ông Vũ Trọng Lương, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. Cô gái đi làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai: Thông tin trên báo Lao Động cho biết, gia đình chị Y Nhiêu - ảnh (23 tuổi, ở thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) vừa đưa chị này đến trình báo cơ quan công an vì đã bị hành hạ khi đi làm thuê cho một nhà chủ ở Gia Lai. (Ảnh: Giao Thông) : Thông tin trên báo Lao Động cho biết, gia đình chị Y Nhiêu - ảnh (23 tuổi, ở thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) vừa đưa chị này đến trình báo cơ quan công an vì đã bị hành hạ khi đi làm thuê cho một nhà chủ ở Gia Lai. (Ảnh: Giao Thông) Thông tin trên báo Giao Thông dẫn lời Đại tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) xác nhận thông tin việc chị Y Nhiêu vừa trốn thoát khỏi nhà chủ ở Gia Lai. Y Nhiêu trở về nhà với nhiều vết thương khủng khiếp trên cơ thể và được đưa đi chữa trị tại trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. (Ảnh: Lao Động) Theo thông tin trên Lao Động và Giao Thông, Y Nhiêu làm giúp việc gia đình cho một chủ quán cà phê tên là Nga, nhà ở đường Lý Thái Tổ, thuộc tổ 3, phường Thống Nhất (TP Pleiku, Gia Lai). Theo trình báo của Y Nhiêu trên Lao Động, khoảng đầu tháng 6 vừa qua, bà Nga cho rằng Y Nhiêu lấy của bà này 1 tỷ đồng và sau đó dùng nhiều dụng cụ để tra tấn, đánh đập cô gái. Không chịu nổi, Y Nhiêu bỏ trốn (Ảnh: Lao Động) Nhóm đồng tính giả công an cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc: Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang tạm giữ Lê Thị Lụa (còn gọi là Linh, 34 tuổi, quê Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang Phú - Đà Nẵng), Nguyễn Như Bảo Thư (23 tuổi, quận Thanh Khê) và Huỳnh Tấn Nhơn (39 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài. Nhóm này do Thư (ảnh) cầm đầu. Nguyên nhân bước đầu dẫn tới án mạng được xác định là anh T. và em dâu ông Thanh có quan hệ tình cảm và không được nhà chồng ủng hộ (Ảnh minh họa) : Công an huyện Quốc Oai - Hà Nội đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án sát hại anh Nguyễn Văn T. (SN 1982, trú xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai). Nghi phạm sát hại anh T. là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, trú xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội). Nguyên nhân bước đầu dẫn tới án mạng được xác định là anh T. và em dâu ông Thanh có quan hệ tình cảm và không được nhà chồng ủng hộ (Ảnh minh họa) 2 nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa ở Hà Giang: Ông Vương Đức Tho - Trưởng Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng gây thương vong cho vợ chồng chủ tiệm tạp hóa trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình vào tối 19/7. 