Cựu phó chủ tịch phường nhận án 7 năm tù vì "bay lắc" với hai nữ nhân viên

Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 32 bị cáo liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Theo Hội đồng xét xử, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng trật tự xã hội. Trong đó, các bị cáo đã vi phạm một loạt hành vi như: Mua bán chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) nhận mức án 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tòa tuyên án, việc tổ chức sử dụng chất ma túy thuộc quán karaoke Hoàng Kim có tính chất bài bản, quy mô, tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng ma túy trong quán và làm tăng quy mô về tệ nạn nghiện ma túy ra cộng đồng.

Cùng về tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thúy Quỳnh (nhân viên, SN 2003, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) 7 năm tù; Hà Thị Hiền (nhân viên, SN 2000, trú xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) 4 năm tù.

Chủ quán karaoke Hoàng Kim là bị cáo Đặng Thị Hồng Linh 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thế Chung 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù.

26 bị cáo còn lại bị tuyên án từ 18 tháng tù treo đến hơn 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo tài liệu vụ án, rạng sáng 8/6/2025, cơ quan công an kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy. Điều tra xác định, từ tháng 6/2024, bị cáo Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng ma túy.

Tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, nhà chức trách xác định cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm - Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (35 tuổi, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy.

Do vậy, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (23 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Hà Thị Hiền (26 tuổi, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Trong phòng, Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Hiền cũng dùng đĩa ma túy mời Thiện sử dụng. Quá trình điều tra, cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi "bay lắc".