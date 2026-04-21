中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu phó chủ tịch phường nhận án 7 năm tù vì "bay lắc" với hai nữ nhân viên

Thứ Ba, 18:00, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 32 bị cáo liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Theo Hội đồng xét xử, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng trật tự xã hội. Trong đó, các bị cáo đã vi phạm một loạt hành vi như: Mua bán chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy...

cuu pho chu tich phuong nhan an 7 nam tu vi bay lac voi hai nu nhan vien hinh anh 1
Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) nhận mức án 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tòa tuyên án, việc tổ chức sử dụng chất ma túy thuộc quán karaoke Hoàng Kim có tính chất bài bản, quy mô, tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng ma túy trong quán và làm tăng quy mô về tệ nạn nghiện ma túy ra cộng đồng. 

Về mức án, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Cùng về tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thúy Quỳnh (nhân viên, SN 2003, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) 7 năm tù; Hà Thị Hiền (nhân viên, SN 2000, trú xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) 4 năm tù.

Chủ quán karaoke Hoàng Kim là bị cáo Đặng Thị Hồng Linh 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù. 

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thế Chung 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù. 

26 bị cáo còn lại bị tuyên án từ 18 tháng tù treo đến hơn 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.

cuu pho chu tich phuong nhan an 7 nam tu vi bay lac voi hai nu nhan vien hinh anh 2
Toàn cảnh phiên tòa.

Theo tài liệu vụ án, rạng sáng 8/6/2025, cơ quan công an kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy. Điều tra xác định, từ tháng 6/2024, bị cáo Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng ma túy.

Tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, nhà chức trách xác định cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm - Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (35 tuổi, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy. 

Do vậy, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (23 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Hà Thị Hiền (26 tuổi, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Trong phòng, Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Hiền cũng dùng đĩa ma túy mời Thiện sử dụng. Quá trình điều tra, cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi "bay lắc".

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: ma túy Phú Lãm cựu Phó Chủ tịch karaoke bay lắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trường hợp nào dao có tính sát thương bị xem là vũ khí quân dụng?
VOV.VN - Theo quy định mới, vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng; người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Truy tố nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương dùng sổ đỏ giả lừa đảo

VOV.VN - VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Mười Bảy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Bị can này đã mượn sổ đỏ thật, sau đó làm giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Kha để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường sau khi đối tượng thu gom, đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực xung quanh.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật