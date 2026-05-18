Hà Tĩnh ngăn chặn 21 thanh thiếu niên mang hung khí đi "giải quyết mâu thuẫn"

Thứ Hai, 10:01, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối ngày 17/5, qua công tác tuần tra, Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm 21 thiếu niên tụ tập trước quán Chabutin, chuẩn bị mang hung khí xuống khu vực Quảng trường Hà Huy Tập để đánh nhau do mâu thuẫn trên TikTok.

Qua làm việc, nhóm thiếu niên này thừa nhận thường xuyên thách thức, “lấy số” trên mạng xã hội rồi hẹn gặp ngoài thực tế để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm đã tự nguyện giao nộp 02 súng bắn bi V10; 01 gậy ba chĩa và 01 kiếm gỗ.

ha tinh ngan chan 21 thanh thieu nien mang hung khi di giai quyet mau thuan hinh anh 1
Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan Công an (Ảnh: CAHT)
ha tinh ngan chan 21 thanh thieu nien mang hung khi di giai quyet mau thuan hinh anh 2
Phương tiện và hung khí trong vụ việc (Ảnh: CAHT)
ha tinh ngan chan 21 thanh thieu nien mang hung khi di giai quyet mau thuan hinh anh 3
Cơ quan Công an làm việc cùng gia đình và nhóm thanh thiếu niên (Ảnh: CAHT)

Hiện Công an xã Cẩm Xuyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp gia đình và nhà trường để giáo dục, răn đe các trường hợp liên quan.

Sỹ Đức/VOV1
Khởi tố đường dây làm giả hồ sơ thí nghiệm xây dựng ở Hà Tĩnh
VOV.VN - Làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm để 'vượt rào' kiểm định chất lượng, Giám đốc Công ty Hathaco cùng 5 đồng phạm vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố.

Khởi tố đối tượng trộm tiền tại nhà bạn nhậu ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Sau khi được bạn mời đến nhà ăn nhậu, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà để đột nhập phòng ngủ, lấy trộm 10 triệu đồng rồi mang tiền đi hát karaoke, ăn nhậu tiếp.

Hà Tĩnh ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, gây mất an ninh trật tự

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

