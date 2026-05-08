中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đường dây làm giả hồ sơ thí nghiệm xây dựng ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 16:34, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm để 'vượt rào' kiểm định chất lượng, Giám đốc Công ty Hathaco cùng 5 đồng phạm vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố.

Đây là vụ án nghiêm trọng, bóc gỡ đường dây hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng tại nhiều dự án, công trình xây dựng trên địa bàn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và vốn đầu tư của Nhà nước.

khoi to duong day lam gia ho so thi nghiem xay dung o ha tinh hinh anh 1
Các đối tượng: Lê Đăng Liêu; Lê Văn Hùng; Bùi Đình Dũng; Lê Mạnh Hùng; Nguyễn Văn An và Nguyễn Duy Mạnh tại cơ quan Công an (ảnh CAHT)

Theo tin từ Công an Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng. Mục đích của việc này nhằm hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, phục vụ công tác thanh quyết toán công trình.

Lãnh đạo Công an tỉnh xác định, đây là lĩnh vực gây ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, chất lượng an toàn công trình, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư và công tác quản lý Nhà nước trong xây dựng nên đã chỉ đạo các phòng An ninh kinh tế, An ninh điều tra tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập chứng cứ.

Với tinh thần quyết liệt, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ các sai phạm tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó, xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 (thuộc Công ty Cổ phần Hathaco) và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

khoi to duong day lam gia ho so thi nghiem xay dung o ha tinh hinh anh 2
Cơ quan Công an lấy lời khai của Lê Đăng Liêu

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, bao gồm: Lê Đăng Liêu, Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco; Lê Văn Hùng, Trưởng phòng thí nghiệm; Bùi Đình Dũng, thí nghiệm viên; Lê Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng công trình; Nguyễn Văn An, tư vấn giám sát; Nguyễn Duy Mạnh. 

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã cấu kết thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Hà Tĩnh làm giả hồ sơ xây dựng giả kết quả thí nghiệm Công ty Hathaco Công an Hà Tĩnh hồ sơ quản lý chất lượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi
Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý tài sản tại cơ sở kinh doanh.

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý tài sản tại cơ sở kinh doanh.

Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội
Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ heroin tại hiện trường.

Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội

Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ heroin tại hiện trường.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật