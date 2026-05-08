Khởi tố đường dây làm giả hồ sơ thí nghiệm xây dựng ở Hà Tĩnh

Đây là vụ án nghiêm trọng, bóc gỡ đường dây hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng tại nhiều dự án, công trình xây dựng trên địa bàn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và vốn đầu tư của Nhà nước.

Các đối tượng: Lê Đăng Liêu; Lê Văn Hùng; Bùi Đình Dũng; Lê Mạnh Hùng; Nguyễn Văn An và Nguyễn Duy Mạnh tại cơ quan Công an (ảnh CAHT)

Theo tin từ Công an Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng. Mục đích của việc này nhằm hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, phục vụ công tác thanh quyết toán công trình.

Lãnh đạo Công an tỉnh xác định, đây là lĩnh vực gây ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, chất lượng an toàn công trình, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư và công tác quản lý Nhà nước trong xây dựng nên đã chỉ đạo các phòng An ninh kinh tế, An ninh điều tra tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập chứng cứ.

Với tinh thần quyết liệt, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ các sai phạm tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó, xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 (thuộc Công ty Cổ phần Hathaco) và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Lê Đăng Liêu

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, bao gồm: Lê Đăng Liêu, Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco; Lê Văn Hùng, Trưởng phòng thí nghiệm; Bùi Đình Dũng, thí nghiệm viên; Lê Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng công trình; Nguyễn Văn An, tư vấn giám sát; Nguyễn Duy Mạnh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã cấu kết thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.