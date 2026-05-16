Triệu tập người đàn ông livestream chửi bới, dọa đánh mẹ ở Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 17:58, 16/05/2026
VOV.VN - Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ở Hà Tĩnh dùng tài khoản Facebook cá nhân livestream chửi bới, đe dọa mẹ ruột, khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung video, người đàn ông cầm gậy đứng trên thềm nhà liên tục dùng lời lẽ thô tục, xưng hô “tau - mi” (tao - mày) để chửi bới, đe dọa người phụ nữ được xác định là mẹ ruột của mình đang di chuyển các bao tải lúa ngoài sân. Trong lúc bị con trai chửi mắng, người phụ nữ kêu lên bất lực: “Khổ tau lắm rồi”.

trieu tap nguoi dan ong livestream chui boi, doa danh me o ha tinh hinh anh 1
Bùi Xuân Cường tại cơ quan công an.

Không dừng lại ở đó, người này còn lớn tiếng thách thức như: “Gọi công an đến đây”, “tau ăn cơm tù, cơm trại nhiều rồi”…

Toàn bộ sự việc được livestream trên tài khoản Facebook cá nhân và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, tối 15/5, Công an xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xác định người xuất hiện trong đoạn livestream là Bùi Xuân Cường (SN 1990, trú thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa). Do Cường không có mặt tại nhà nên đến sáng 16/5, lực lượng công an đã triệu tập người này lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận là chủ tài khoản Facebook và là người trực tiếp livestream chửi bới, đe dọa mẹ ruột của mình. Kết quả test nhanh ma túy cho thấy đối tượng âm tính.

Theo lời khai ban đầu, Cường có sử dụng rượu bia trước đó. 

Theo cơ quan chức năng, vụ việc chưa để lại hậu quả hình sự nhưng đã gây dư luận xấu trên không gian mạng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: đánh mẹ người đàn ông livestream chửi bới hà tĩnh.
Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non
Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non

VOV.VN - Công an xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập N.V. G có hành vi tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non thị trấn Thắng sau mâu thuẫn.

Triệu tập nhóm thanh niên ở Đồng Nai bốc đầu xe, khoe chiến tích trên facebook
Triệu tập nhóm thanh niên ở Đồng Nai bốc đầu xe, khoe chiến tích trên facebook

VOV.VN - Ngày 2/5, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đã mời nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu xe rồi quay video đăng tải mạng xã hội lên làm việc để xử lý theo quy định.

Triệu tập 9 thanh, thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Ninh Bình
Triệu tập 9 thanh, thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Ninh Bình

VOV.VN - Thông tin từ Công an xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa triệu tập, điều tra, làm rõ 9 thanh, thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

