Triệu tập người đàn ông livestream chửi bới, dọa đánh mẹ ở Hà Tĩnh

Theo nội dung video, người đàn ông cầm gậy đứng trên thềm nhà liên tục dùng lời lẽ thô tục, xưng hô “tau - mi” (tao - mày) để chửi bới, đe dọa người phụ nữ được xác định là mẹ ruột của mình đang di chuyển các bao tải lúa ngoài sân. Trong lúc bị con trai chửi mắng, người phụ nữ kêu lên bất lực: “Khổ tau lắm rồi”.

Bùi Xuân Cường tại cơ quan công an.

Không dừng lại ở đó, người này còn lớn tiếng thách thức như: “Gọi công an đến đây”, “tau ăn cơm tù, cơm trại nhiều rồi”…

Toàn bộ sự việc được livestream trên tài khoản Facebook cá nhân và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, tối 15/5, Công an xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xác định người xuất hiện trong đoạn livestream là Bùi Xuân Cường (SN 1990, trú thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa). Do Cường không có mặt tại nhà nên đến sáng 16/5, lực lượng công an đã triệu tập người này lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận là chủ tài khoản Facebook và là người trực tiếp livestream chửi bới, đe dọa mẹ ruột của mình. Kết quả test nhanh ma túy cho thấy đối tượng âm tính.

Theo lời khai ban đầu, Cường có sử dụng rượu bia trước đó.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc chưa để lại hậu quả hình sự nhưng đã gây dư luận xấu trên không gian mạng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.