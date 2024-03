Hai anh em ruột sa lưới pháp luật sau 42 năm trốn truy nã

Bắt đối tượng lừa đảo mua đất ở, phân lô bán kiếm lời rồi bỏ trốn

VOV.VN - Ngày 20/3, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Hồng Hà (SN 1980), trú tổ 1, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.