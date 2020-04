Hai đối tượng cướp mô tô tại Hạ Long đã âm tính với SARS-CoV-2

Chiều tối 4/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh cho biết, hai trường hợp có yếu tố dịch tễ (sốt, đau rát họng) trong vụ cướp xe mô tô do Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) triệt phá ngày 2/4 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, 3 trụ sở công an phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm, thành phố Hạ Long đã phải tạm đóng cửa và một số cán bộ chiến sỹ phải cách ly tập trung do tham gia bắt đối tượng cướp có liên quan tới yếu tố dịch tễ Covid-19. Toàn bộ trụ sở Công an thành phố cũng được tiến hành khử trùng theo quy định.

2 đối tượng Đỗ Đức Trung và Lê Văn Duy.

Các đối tượng này là Đỗ Đức Trung (SN 2004) và Lê Văn Duy (SN 2004) cùng cư trú tại phường Cao Xanh đã dùng dao nhọn và bình xịt hơi cay gây ra 2 vụ cướp xe mô tô và tiền trên địa bàn Cao Xanh và Hà Khánh vào các tối 30/3 và 2/4.

Quá trình điều tra, phát hiện Đỗ Đức Trung thuê trọ tại tổ 2, khu 1, phường Hà Khánh cùng với 5 phụ nữ, trong đó có B.P.T.H đang có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh Covid-19. Sau đó, Trung và B.P.T.H được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.



Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, Công an Thành phố Hạ Long đã tiến hành cách ly tập trung và tạm đóng cửa Công an các phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm, tiến hành khử trùng toàn bộ trụ sở Công an thành phố.

Chiều tối nay, mẫu xét nghiệm của 2 đối tượng trên cho kết quả âm tính. Vì vậy, những cán bộ công an tham gia bắt cướp tại các phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm không có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2./.