Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 4 người bị thương

Công an TP Hải Phòng triệu tập 20 đối tượng liên quan đến vụ việc hỗn chiến xảy ra tại phường Kiến An.

Khoảng 2h15 ngày 22/3/2026, tại đường An Bình, phường Kiến An, TP Hải Phòng (đoạn ngã ba giao giữa đường An Bình và đường Lê Duẩn) xảy ra vụ việc hai nhóm nam thanh niên đánh nhau bằng điếu cày, vỏ chai thủy tinh, gạch, mũ bảo hiểm... Hậu quả, 4 người trong hai nhóm bị thương.

Ngay trong đêm, sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an phường Kiến An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến nay, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng liên quan, tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, lãnh đạo Công an thành phố cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an cấp xã kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự, nhất là trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, thuộc địa bàn các phường Lê Thanh Nghị, Tứ Minh, TP Hải Phòng.