Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 4 người bị thương

Thứ Hai, 09:09, 23/03/2026
VOV.VN - Rạng sáng 22/3, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến, ẩu đả tại phường Kiến An (Hải Phòng), khiến 4 người bị thương, nhiều đối tượng bị triệu tập điều tra.

Công an TP Hải Phòng triệu tập 20 đối tượng liên quan đến vụ việc hỗn chiến xảy ra tại phường Kiến An.

Khoảng 2h15 ngày 22/3/2026, tại đường An Bình, phường Kiến An, TP Hải Phòng (đoạn ngã ba giao giữa đường An Bình và đường Lê Duẩn) xảy ra vụ việc hai nhóm nam thanh niên đánh nhau bằng điếu cày, vỏ chai thủy tinh, gạch, mũ bảo hiểm... Hậu quả, 4 người trong hai nhóm bị thương.

hai nhom thanh nien hon chien trong dem, 4 nguoi bi thuong hinh anh 1

Ngay trong đêm, sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an phường Kiến An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến nay, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng liên quan, tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

hai nhom thanh nien hon chien trong dem, 4 nguoi bi thuong hinh anh 2
Công an phường Kiến An, TP Hải Phòng triệu tập 20 đối tượng liên quan

Đồng thời, lãnh đạo Công an thành phố cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an cấp xã kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự, nhất là trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, thuộc địa bàn các phường Lê Thanh Nghị, Tứ Minh, TP Hải Phòng.

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Tag: hỗn chiến an bình kiến an hải phòng ẩu đả 4 người bị thương 20 đối tượng
Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người tại cửa khẩu Lý Vạn
VOV.VN - Lực lượng Công an vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau thời gian dài bỏ trốn ra nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Đây là sự phối hợp liên ngành, khép lại hành trình lẩn trốn gần 10 năm của nghi phạm giết người.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng tại Thái Nguyên
VOV.VN - Cảnh sát cơ động tỉnh Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kịp thời can thiệp, giải tán đám đông, làm rõ hành vi hành hung một thiếu niên 12 tuổi.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo mở thẻ tín dụng
VOV.VN - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Lâm (SN 2002; trú tại TDP Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

