Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Mai Phương (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Đối tượng Vũ Thị Mai Phương (x) (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Cơ quan công an xác định, bằng hình thức này, đối tượng Vũ Thị Mai Phương đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng. Đối tượng cũng làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nhằm tăng niềm tin cho những người tham gia góp vốn.

Từ vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư với lãi suất cao bất thường, đặc biệt là các thông tin về bất động sản không rõ nguồn gốc pháp lý. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất được Phương làm giả nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan (qua điều tra viên Vương Đình Tùng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0816193777).