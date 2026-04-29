  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hải Phòng: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Thứ Tư, 21:57, 29/04/2026
VOV.VN - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng Vũ Thị Mai Phương đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Mai Phương (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Đối tượng Vũ Thị Mai Phương (x) (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Cơ quan công an xác định, bằng hình thức này, đối tượng Vũ Thị Mai Phương đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng. Đối tượng cũng làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nhằm tăng niềm tin cho những người tham gia góp vốn.

Từ vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư với lãi suất cao bất thường, đặc biệt là các thông tin về bất động sản không rõ nguồn gốc pháp lý. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất được Phương làm giả nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.  (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan (qua điều tra viên Vương Đình Tùng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0816193777).

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Khởi tố nhóm mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp tay rửa tiền cho đường dây lừa đảo
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trú tại Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an Đà Nẵng tìm người liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố vào các ngày 20 và 21/9/2025.

Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng
Ngày 27/04/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường, SN 1994, trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

