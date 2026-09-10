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Truy nã đối tượng gây rối tại công trường khu công nghiệp ở Hải Phòng

Thứ Năm, 13:44, 10/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố (TP) Hải Phòng vừa phát thông báo truy nã Lưu Văn Minh, đối tượng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra tại công trường Công ty TNHH LG Display.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 4/11/2022 tại công trường H3, Công ty TNHH LG Display, thuộc Khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng.

Trong vụ án, Lưu Văn Minh (SN 2004, trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng thông báo truy nã đối với Lưu Văn Minh.. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Theo cơ quan công an, sau khi bỏ trốn, Lưu Văn Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương (cũ) ra Quyết định truy nã số 2519 ngày 19/8/2024.

Mặc dù cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp xác minh, truy tìm, đến nay vẫn chưa bắt được Lưu Văn Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng thông báo truy nã Lưu Văn Minh, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về nơi ở, nơi làm việc, địa điểm lẩn trốn của Lưu Văn Minh, kịp thời cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác truy bắt.

 

PV/VOV.VN
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