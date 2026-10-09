Hải Phòng: Xử lý 2 trường hợp bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

Hai trường hợp được xác định là N.V.T (sinh năm 1985) và N.Đ.K (sinh năm 1977), cùng trú tại xã Nam An Phụ.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Nam An Phụ, Công an TP Hải Phòng đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ. Tại buổi làm việc, cả hai cá nhân thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Sau khi được cán bộ Công an xã Nam An Phụ nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và gỡ bỏ các nội dung bình luận sai sự thật

Trên cơ sở đó, lực lượng Công an đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đồng thời yêu cầu các cá nhân gỡ bỏ nội dung bình luận sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Nam An Phụ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn tin cậy trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Người dân không đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Mỗi người dân cần sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.