Công an tìm bị hại vụ sản xuất thực phẩm giả nhãn mác tại Hải Phòng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Khải Green đã sản xuất một số loại thực phẩm giả và đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm được xác định có dấu hiệu giả mạo thông tin trên nhãn hàng hóa, trong đó có tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất; số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các sản phẩm được cơ quan công an xác định có đặc điểm liên quan gồm: khô bò, khô gà, hạt điều, hạt mắc ca, hạt mix dinh dưỡng, hạt hướng dương, mít sấy, táo đỏ, trái cây sấy, chuối sấy...

Trên nhãn các sản phẩm có ghi tên “Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Khải Green”, đồng thời thể hiện một hoặc một số thông tin về cơ sở sản xuất, địa chỉ và giấy chứng nhận như: “Thôn Quỳnh Ngọc, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk”; “E3/3D ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh”; “05 Nguyễn Du, khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; “CSSX: Hộ kinh doanh Minh Phát”; “Địa chỉ CSSX: E3/3D ấp 5, xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh”; “Tịnh Biên, An Giang”.

Ngoài ra, trên nhãn sản phẩm còn xuất hiện các thông tin về giấy phép, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm như GPĐKKD: 50L8002799/GCNVSATTP; số 160/2021/NNPTNT/Đắk; GCNVSATTP: 51/GCNATTP-SCT; số 2373/2022/BQLATTP-HCM; ATVSTP: 18/2025/SNNMT-BRVT và một số thông tin, mã số khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết những thông tin trên được nêu nhằm nhận diện các sản phẩm có liên quan đến vụ án.

Qua đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua những sản phẩm có đặc điểm nêu trên liên hệ cơ quan điều tra trước ngày 15/11/2026 để trình báo và phối hợp làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết sẽ bảo đảm bí mật thông tin của người cung cấp theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng. Địa chỉ: Số 41 đường Trần Hoàn, phường Hải An, TP Hải Phòng. Liên hệ Điều tra viên Hà Văn Việt, điện thoại: 0917.258.222.

Cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có thông tin hoặc đã mua các sản phẩm nêu trên chủ động liên hệ để phục vụ công tác điều tra.