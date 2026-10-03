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Liên tiếp phát hiện 2 vụ khai thác đất trái phép trên sông Đá Bạch ở Hải Phòng

Thứ Bảy, 11:35, 03/10/2026
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VOV.VN - Ngày 26/9, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng) liên tiếp phát hiện 2 vụ khai thác bùn, đất phù sa trái phép trên sông Đá Bạch, đoạn qua phường Nam Triệu, TP Hải Phòng.

Các vụ việc khai thác bùn, đất phù sa trái phép trên sông Đá Bạch, được phát hiện trong quá trình thực hiện Kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát phương tiện khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng trên đường thủy.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 26/9, tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng, Công an TP Hải Phòng phát hiện một bông tông gắn cẩu, BKS 15XA-08XX, đang múc đất từ lòng sông lên xà lan HP-63XX, được hỗ trợ bởi tàu đẩy BKS HP-25XX. Trên xà lan thời điểm kiểm tra có khoảng 200-300 m³ bùn, đất.

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Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một bông tông gắn cẩu, BKS 64XX, đang múc đất từ lòng sông lên xà lan và tàu đẩy BKS HP-63XX. Khối lượng bùn, đất được xác định khoảng 12 tấn.

Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng đã phối hợp với Công an phường Nam Triệu lập hồ sơ vụ việc, bàn giao phương tiện và tang vật cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra trên các tuyến sông được phân công quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

PV/VOV.VN
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