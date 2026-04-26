Hai vợ chồng bán gần 3.000 tấn mì tươi chứa chất cấm ở TP.HCM

Trước đó, vào ngày 16/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Tạo và các địa phương triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất của các hộ kinh doanh.

Qua đó phát hiện hoạt động sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), TP.HCM do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng 42 tuổi, ngụ tại phường Tân Tạo) điều hành.

Công an TP.HCM khởi tố hai vợ chồng chủ cơ sở sản xuất.

Tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng và các đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông… lực lượng chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai vợ chồng Phụng - Thanh trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng). Các đối tượng sử dụng các hóa chất là Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng – hóa chất công nghiệp) là chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi, mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu (khoảng 2 ngày, so với không có hóa chất chỉ bảo quản được 8 tiếng), rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công an thu giữ hàng trăm tấn chất cấm tại nơi sản xuất.

Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép nêu trên diễn ra từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng Phụng - Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

