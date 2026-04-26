Hai vợ chồng bán gần 3.000 tấn mì tươi chứa chất cấm ở TP.HCM

Chủ Nhật, 15:22, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng chủ cơ sở sản xuất mì tươi pha hàn the, thủy tinh lỏng quy mô lớn đã bán ra thị trường hơn 2.800 tấn hàng chứa chất cấm để tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 16/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Tạo và các địa phương triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất của các hộ kinh doanh.

Qua đó phát hiện hoạt động sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), TP.HCM do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng 42 tuổi, ngụ tại phường Tân Tạo) điều hành.

Công an TP.HCM khởi tố hai vợ chồng chủ cơ sở sản xuất.

Tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng và các đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông… lực lượng chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai vợ chồng Phụng - Thanh trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng). Các đối tượng sử dụng các hóa chất là Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng – hóa chất công nghiệp) là chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi, mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu (khoảng 2 ngày, so với không có hóa chất chỉ bảo quản được 8 tiếng), rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công an thu giữ hàng trăm tấn chất cấm tại nơi sản xuất.

Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép nêu trên diễn ra từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng Phụng - Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ban đầu, chủ xưởng sản xuất giá đỗ nói hóa chất tại cơ sở là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, kết quả lại cho thấy mẫu giá đỗ tại cơ sở có tồn dư chất cấm. Đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch “nước kẹo” để xử lý giá đỗ.

Thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa chất cấm: “Nước đến chân” doanh nghiệp mới lên tiếng?

VOV.VN - Sự việc thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc do chứa thành phần bị cấm đang gây chấn động thị trường làm đẹp. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là sự an toàn mà là thái độ “im lặng đến phút chót” của các thương hiệu lớn khi lộ trình cấm đã được ấn định từ 2 năm trước.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tag: chất cấm mì tươi hàn the thủy tinh lỏng công an TPHCM bắt tạm giam hộ kinh doanh
ĐBQH: Vẫn "lọt lưới" hàng giả, hàng gia công gắn mắc hàng nhập khẩu

VOV.VN - Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng các doanh nghiệp làm hàng giả, hàng kém chất lượng đang lợi dụng “kẽ hở” trong quy định - chú trọng tiền kiểm, trong khi đó hậu kiểm lại buông lỏng do không đủ lực lượng để thực hiện.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều loại chất cấm

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng: Hồ Xuân Dũng (SN 1982, trú tại xóm Viên Thành 5, xã Hợp Minh) và Hoàng Văn Đại (SN 1959, trú xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phát hiện xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ban đầu, chủ xưởng sản xuất giá đỗ nói hóa chất tại cơ sở là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, kết quả lại cho thấy mẫu giá đỗ tại cơ sở có tồn dư chất cấm. Đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch “nước kẹo” để xử lý giá đỗ.

