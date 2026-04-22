Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều loại chất cấm

Thứ Tư, 21:58, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng: Hồ Xuân Dũng (SN 1982, trú tại xóm Viên Thành 5, xã Hợp Minh) và Hoàng Văn Đại (SN 1959, trú xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 8/4/2026, tại xóm Viên Thành 5, xã Hợp Minh, công an xã chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Nghệ An) bắt quả tang Hồ Xuân Dũng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 1,26g heroin và 1 điện thoại di động. 

khoi to 2 doi tuong mua ban ma tuy, thu giu nhieu loai chat cam hinh anh 1
Hai đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CANA)

Mở rộng điều tra, cùng ngày, tại xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương, Công an xã Hợp Minh phối hợp Công an xã Đô Lương bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Đại về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ: 91 viên ma túy hồng phiến; 13,2g heroin; 8,05g ma túy đá; 03 điện thoại di động và hơn 122 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Đại khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng, đồng thời bán lại cho Hồ Xuân Dũng nhằm kiếm lời.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: ma túy chất cấm mua bán ma túy Nghệ An Công an Nghệ An
Tin liên quan

Nga triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhờ thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái, lực lượng chức năng Liên bang Nga vừa triệt phá một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy quy mô lớn tại tỉnh Rostov-on-Don, thu giữ khoảng 75kg mephedrone - một loại ma túy tổng hợp.

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái, lực lượng chức năng Liên bang Nga vừa triệt phá một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy quy mô lớn tại tỉnh Rostov-on-Don, thu giữ khoảng 75kg mephedrone - một loại ma túy tổng hợp.

Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý tại Hải Phòng

VOV.VN - Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa triệt phá ổ nhóm mua bán ma tuý, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan.

VOV.VN - Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa triệt phá ổ nhóm mua bán ma tuý, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan.

Phường trung tâm Đà Nẵng đặt mục tiêu “3 không”, giảm 90% tội phạm ma túy năm 2026

VOV.VN - Đặt mục tiêu không hình thành điểm nóng, giảm 90% tội phạm và người sử dụng ma túy, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng- phường trung tâm của thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ mô hình “3 giảm, 3 giác”, siết quản lý từ cơ sở, hướng tới xây dựng địa bàn không ma túy.

VOV.VN - Đặt mục tiêu không hình thành điểm nóng, giảm 90% tội phạm và người sử dụng ma túy, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng- phường trung tâm của thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ mô hình “3 giảm, 3 giác”, siết quản lý từ cơ sở, hướng tới xây dựng địa bàn không ma túy.

