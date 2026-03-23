Hàng loạt chủ doanh nghiệp bị khởi tố về hành vi mua trái phép hóa đơn GTGT

Thứ Hai, 11:05, 23/03/2026
VOV.VN - Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can, trong đó có 4 người là chủ doanh nghiệp về hành vi mua trái phép hóa đơn GTGT.

Theo cơ quan công an, tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn diễn ra phổ biến, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xem thường pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đồng thời kiên quyết điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Chỉ từ ngày 13/3 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Đà Nẵng đã thực hiện khởi tố 4 vụ án, tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can trú tại Đà Nẵng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Trong số này, có 4 bị can là chủ doanh doanh nghiệp, gồm Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (địa chỉ 17 An Mỹ 2, phường An Hải Tây, Sơn Trà); Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng (khối phố Phú Trung 1, phường Điện Bàn); Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm (khối phố Phong Lục Tây, phường An Thắng); Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (Tổ 12, khối Hà My Trung, phường Điện Bàn Đông) cùng 2 cá nhân khác là đối tượng môi giới, trung gian mua bán hoá đơn GTGT giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố 2 bị can liên quan đến hành vi mua trái phép hóa đơn GTGT.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên phát sinh các chi phí thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bê tông, đổ bê tông… nhưng không có hóa đơn GTGT. Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm đảm bảo xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai giảm số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp, các bị can trên đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, chi phí mua hóa đơn từ 6% đến 10% giá trị trước thuế.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng... Qua điều tra xác định, các doanh nghiệp xuất bán hoá đơn cho các doanh nghiệp nêu trên thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định, đồng thời xác minh làm rõ hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân khác liên quan trong các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã bị triệt phá thời gian gần đây.

Theo Thân Lai/Công an nhân dân
Khởi tố vụ mua bán hóa đơn, bắt giám đốc công ty xăng dầu ở Đà Nẵng
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can; đồng thời bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có 1 giám đốc công ty xăng dầu và 2 giám đốc hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách qua ứng dụng G và X.SM.

Thành lập 60 công ty ma mua bán hóa đơn trái phép hơn 6.000 tỷ đồng ở Đồng Nai
VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin, đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn và các tỉnh, thành liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh ở Đà Nẵng
VOV.VN - Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng liên quan hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

