Khởi tố vụ mua bán hóa đơn, bắt giám đốc công ty xăng dầu ở Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hợp tác xã An Phát Khánh EMT Đà Nẵng do ông Lưu Viết Dũng, 48 tuổi, trú tại Hà Nội làm Giám đốc và Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn, do bà Vũ Thị Quỳnh Hương, 68 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng làm giám đốc, cùng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và sử dụng chung hệ thống nhân sự tại địa chỉ 583 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ mua bán hóa đơn trái phép

Trong quá trình hoạt động, nhằm hợp thức hóa chi phí, cân đối doanh thu và giảm số thuế phải nộp, từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2025, ông Lưu Viết Dũng và bà Vũ Thị Quỳnh Hương đã chỉ đạo 2 nhân viên liên hệ với Công ty TNHH Quốc Việt New do ông Nguyễn Hữu Thạch, 58 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng làm Giám đốc để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Các đối tượng đã mua tổng cộng 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 8,9 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.