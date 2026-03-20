Khởi tố 6 bị can lập 14 doanh nghiệp “ma” mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1985, trú phường Tây Nha Trang) về tội “mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Thị Bích Trâm (1993), Phạm Uyên Chi (1970, cùng trú phường Tây Nha Trang); Chế Thị Thu Trang (1974), Lữ Tuấn Khôi (1987, cùng trú xã Diên Khánh) và Trần Văn Bình (1975, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong 3 năm, từ 2022-2024, Phạm Ngọc Tuấn đã đứng ra thành lập, điều hành 14 doanh nghiệp nhưng không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà lợi dụng tư cách pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân. Với sự tiếp tay của các bị can còn lại, nhóm này đã xuất 1.153 hóa đơn không có hàng hóa kèm theo, với tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng, trong đó hơn 120 tỷ đồng trước thuế và hơn 11 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng giúp sức đã tham gia tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn, trực tiếp giao dịch, hợp thức hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan và chuyển giao hóa đơn cho bên mua. Hành vi này gây thất thu ngân sách Nhà nước, làm sai lệch hoạt động tài chính - kế toán của doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm về thuế và tội phạm kinh tế khác.

Trong số các bị can, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Trần Văn Bình, đối tượng đang chấp hành án treo 15 tháng về cùng tội danh trong một vụ án khác nhưng tiếp tục tái phạm; 5 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.