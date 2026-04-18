中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tạm giữ đối tượng lái xe có nồng độ cồn, hành hung tài xế khác ở Hà Nội

Thứ Bảy, 11:23, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, Hà Nội) bị tạm giữ hình sự vì hành vi chèn ép xe khác rồi hành hung tài xế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối ngày 16/4, Nguyễn Ngọc Ngân điều khiển xe ô tô lên cầu vượt Trần Duy Hưng (hướng về Nguyễn Chí Thanh) thì xảy ra va chạm với một xe ô tô khác.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Ngân tại cơ quan công an

Sau đó, Ngân điều khiển xe của mình xuống chân cầu vượt và ép đầu xe ô tô kia vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh. Khi dừng xe, Ngân chửi bới lái xe kia cho rằng đi láo, không cho xe của mình vượt, rồi hành hung lái xe.

Sau đó, đối tượng điều khiển xe ô tô bỏ đi. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Láng đã khẩn trương làm việc với đối tượng. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng là 0,066mg/l khí thở.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Ngân làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ngân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Công an Hà Nội hành hung Nguyễn Chí Thanh nồng độ cồn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội
Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Hữu Trường (sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực bãi xe siêu thị GO! Thăng Long.

Bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Lộc đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

Nóng 24h ngày 18/4: Xử lý nhóm mang kiếm truy đuổi, dàn cảnh cướp xe

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng cho biết đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến hành vi cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật