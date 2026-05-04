Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non

Ngày 4/5, Công an xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra thông tin, xác định người đàn ông có hành vi đánh người trong clip là N.V. G, sinh năm 1983 trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Người bị tấn công là anh T.Đ.Đ, sinh năm 1997 trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Công an xã Hiệp Hoà làm việc với N.V.G

Ngay trong chiều 4/5, Công an xã Hiệp Hòa đã tiến hành triệu tập, làm việc với anh N.V.G Nội dung vụ việc được xác định, do trong quá trình anh T.Đ.Đ lái xe cung cấp thực phẩm tại Trường mầm non thị trấn Thắng xã Hiệp Hòa đã bị xe của anh G đỗ chắn lối đi. Anh Đ yêu cầu anh G di chuyển để lấy lối đi vào khu vực bếp nhà trường. Hai bên xảy ra cự cãi, anh G đã dùng tay phải tát một cái vào vùng má bên trái của của anh Đ.

Tại cơ quan Công an, anh G đã nhận thức được hành vi của bản thân, xin lỗi gia đình anh T.Đ.Đ. Hiện Công an xã Hiệp Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn. Một tài xế giao thực phẩm cho bếp ăn của nhà trường nhờ người đàn ông đi xe máy di chuyển phương tiện để ô tô tiến sát khu nhà chính.

Tuy nhiên, tài xế xe máy lại thách thức, văng tục sau đó tát vào mặt lái xe ô tô. Dù có nhiều người can ngăn, hành vi của tài xế xe máy vẫn không ngừng, tiếp tục thách thức nạn nhân “muốn gọi ai thì gọi”,…