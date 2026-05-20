Hệ thống "mắt thần" của công an phường ở Hà Nội: Trợ thủ đắc lực truy dấu vi phạm

Thời gian qua, Công an phường Tây Hồ đã tăng cường ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Công an phường Tây Hồ là một trong những đơn vị đầu tiên ở Hà Nội thí điểm Trung tâm giám sát camera, sử dụng công nghệ để giám sát, xử lý vi phạm trật tự đô thị. Theo đó, lực lượng chức năng sử dụng và vận hành hệ thống "mắt thần", gồm khoảng 152 camera bao quát khắp địa bàn, từ ngõ nhỏ cho đến những tuyến phố lớn.

Thiếu tá Phạm Văn Bằng, cán bộ Tổ trật tự đô thị Công an phường Tây Hồ thao tác trên hệ thống "mắt thần".

Hệ thống "mắt thần" được lắp đặt rộng khắp, bao quát địa bàn phường Tây Hồ không chỉ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi như: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ sai quy định, vứt rác bừa bãi... Qua đó giúp nâng cao ý thức người dân và tạo cảnh quan phong quang, sạch đẹp trên địa bàn.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Bằng, cán bộ Tổ trật tự đô thị Công an phường Tây Hồ, việc vận hành hệ thống camera "mắt thần" giúp đơn vị xử lý vi phạm triệt để, ít khiếu nại hơn và hạn chế việc huy động quân số đi tuần tra liên tục như trước đây.

"Từ đó người dân cũng hiểu và dần thay đổi thói quen hơn để chấp hành, nghĩa là cứ không phải bị bắt quả tang mới bị phạt", Thiếu tá Phạm Văn Bằng chia sẻ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, xử lý vi phạm về trật tự đô thị nhờ hệ thống "mắt thần".

Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, Công an phường Tây Hồ xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 820 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm được xử lý theo hai hình thức: Phát hiện và xử lý trực tiếp tại chỗ hoặc thông qua hệ thống camera để ghi nhận hình ảnh và “phạt nguội” theo quy định.

Công an TP Hà Nội đang mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn là: Ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, ngập úng và an toàn thực phẩm. Trong đó, hàng nghìn camera sẽ giám sát chặt chẽ việc lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ, đổ rác thải, vứt tàn thuốc, vệ sinh cá nhân, trái quy định...

Địa bàn phường Tây Hồ với diện mạo phong quang, sạch sẽ và ý thức người dân được nâng cao nhờ lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt.

Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh sẽ đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với trưởng công an phường, xã nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Các đơn vị đang làm đồng bộ theo hướng rà soát, đánh giá, xác định đúng nguyên nhân từng tồn tại; giao đúng người, đúng trách nhiệm, đúng thời hạn và tăng cường hậu kiểm để "xử lý trách nhiệm đến cùng".