  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy ở quán Volume Club khiến 1 người chết

Thứ Hai, 18:58, 11/05/2026
VOV.VN - Theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 10h20 phút ngày 11/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại nhà hàng Hộ kinh doanh Volume, địa chỉ số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy cùng 2 xe tải chở phương tiện và hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 10, 11, 16, 17 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát tiếp cận bên trong khu vực cháy. (Ảnh: CACC)

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Từ Liêm cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ cũng phối hợp hỗ trợ phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và tham gia chữa cháy.

Theo lực lượng chức năng, công trình xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 182m2, cao 2 tầng, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê và giải khát. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển mạnh, tỏa nhiều khói và khí độc, có nguy cơ lan sang các công trình liền kề. Qua xác minh ban đầu, bên trong công trình có người mắc kẹt.

Cảnh sát tiến hành cứu nạn cứu hộ. (Ảnh: CACC)

Chỉ huy Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các mũi chữa cháy, sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận sâu bên trong công trình để tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tổ chức phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế đám cháy và ngăn cháy lan.

Khu vực xảy ra vụ cháy. (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 12h30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện công trình và tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt.

Đến khoảng 16h30 phút, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể trong đám cháy và đã bàn giao cho cơ quan y tế theo quy định.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: FAS Angel - Hỗ Trợ Sơ Cứu)

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Volume Club cháy quán Volume Club hỏa hoạn Hà Nội
Căng mình dập lửa suốt nhiều giờ ở quán Volume Club, nhiều chiến sĩ PCCC kiệt sức
Vụ cháy ở Phú Mỹ, Hà Nội: Quán Volume Club kinh doanh gì?
Cháy dữ dội tại quán Volume Club ở Phú Mỹ, Hà Nội
