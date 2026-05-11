Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy ở quán Volume Club khiến 1 người chết

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy cùng 2 xe tải chở phương tiện và hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 10, 11, 16, 17 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát tiếp cận bên trong khu vực cháy. (Ảnh: CACC)

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Từ Liêm cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ cũng phối hợp hỗ trợ phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và tham gia chữa cháy.

Theo lực lượng chức năng, công trình xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 182m2, cao 2 tầng, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê và giải khát. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển mạnh, tỏa nhiều khói và khí độc, có nguy cơ lan sang các công trình liền kề. Qua xác minh ban đầu, bên trong công trình có người mắc kẹt.

Cảnh sát tiến hành cứu nạn cứu hộ. (Ảnh: CACC)

Chỉ huy Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các mũi chữa cháy, sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận sâu bên trong công trình để tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tổ chức phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế đám cháy và ngăn cháy lan.

Khu vực xảy ra vụ cháy. (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 12h30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện công trình và tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt.

Đến khoảng 16h30 phút, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể trong đám cháy và đã bàn giao cho cơ quan y tế theo quy định.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: FAS Angel - Hỗ Trợ Sơ Cứu)

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.