Vụ xô xát ở phố Hoàng Cầu, Hà Nội: Công an triệu tập tài xế xe Lexus

Chiều 15/5, Công an phường Đống Đa, Hà Nội cho biết đã yêu cầu nhóm người có liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, đến trụ sở Công an phường làm việc.

Theo đó, hai cô gái tố cáo một tài xế đi xe Lexus có biểu hiện trêu ghẹo và sau đó hành hung nữ nạn nhân. Vụ việc được nhiều người dân quay clip và gây xôn xao trên mạng xã hội.

Những người liên quan vụ việc được xác định là N.H.M (SN 1982, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (SN 1989, trú ở xã Phú Xuyên); V.H.L (SN 2001, trú ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám).

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

