Hình ảnh từ camera giúp công an tóm gọn kẻ giết người tại công viên

Ngày 2/5, thông tin từ Công TP. Vinh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đình Lực (SN 1991, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Lực bị nghi đã giết nạn nhân tại công viên tại phường Cửa Nam, TP Vinh để cướp tài sản.

Cụ thể, vào ngày 23/3, Công an TP. Vinh nhận được tin báo tại bãi cỏ trong công viên ở phường Cửa Nam có thi thể người đàn ông, trên vùng đầu có nhiều vết thương.

Công an TP. Vinh phối hợp Phòng PC45 và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân sau đó được xác định là Hoàng Văn T. (SN 1980, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Nguyễn Đình Lực tại cơ quan công an.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan chức năng lập chuyên án mang bí số 318G để đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, vì nạn nhân là người vô gia cư, thường đi lại ở khu vực trên và không có mối quan hệ bạn bè, người thân nên việc xác định các mối quan hệ gặp nhiều khó khăn.

Quá trình điều tra, trích xuất từ camera an ninh của một cửa hàng, cơ quan công an xác định, thời gian xảy ra vụ việc có một nam thanh niên đi lại với tâm lý hốt hoảng. Danh tính người này nhanh chóng được làm rõ và lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Đình Lực khi nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu Lực khai nhận, do không có công việc ổn định nên thường bỏ nhà đi lang thang. Khi gặp anh T. đang say rượu ở khu vực công viên Cửa Nam, Lực nảy sinh ý định cướp tài sản. Rạng sáng 23/3, Lực dùng gạch, đá đánh anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi lấy đi số tiền 40.000 đồng, sau đó về quê Hà Tĩnh.

Ngày 2/5, Phòng PC45 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Lực về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.