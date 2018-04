Hai cuộc khám xét trong nhiều giờ tại nhà 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Công an khám nhà ông Trần Văn Minh: Đúng 9h sáng 18/4, cơ quan điều tra Bộ Công an bắt đầu tiến hành khám xét nhà cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh. Trong ảnh, xe của cơ quan điều tra Bộ Công an đỗ trước nhà ông Trần Văn Minh ở đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Cuộc khám xét diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Theo thông tin của Tuổi Trẻ, đến 12h55, cuộc khám xét mới kết thúc. Rất nhiều phóng viên báo chí có mặt trước khu vực nhà ông Minh và "bám trụ" cho đến khi người của cơ quan điều tra rời đi. Việc khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cũng diễn ra trong sáng 18/4 tại số 2 Ba Đình, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Rất đông phóng viên báo chí và người dân tập trung trước nhà ông Chiến. Việc khám nhà ông Văn Hữu Chiến kết thúc vào lúc 10h30 Phiên xử phúc thẩm đại án Oceanbank: Sáng 18/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa đại án Oceanbank ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng đồng phạm. Trong ảnh, xe chở các bị cáo tới tòa Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tham ô tài sản. Phiên xét xử phúc thẩm dự kiến kéo dài trong 2 tuần. Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái bị truy sát trên phố đi bộ Nguyễn Huệ: Chiều 18/4, nguồn tin từ công an quận 1 (TPHCM) cho biết đã bắt được 4 đối tượng chém trọng thương ông Chiêm Quốc Thái, một bác sỹ thẩm mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 28/3. Bị đâm chết vì vuốt má cô gái trong quán cà phê: Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Ngô Nguyễn Hữu Vinh - ảnh (21 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, xử lý vụ đánh nhau ở một quán cà phê dẫn đến chết người. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Gã bảo vệ hiếp dâm bé gái 4 tuổi ở Đắk Lắk lĩnh án chung thân: Sáng 18/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Viết Báo (SN 1985, trú tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) với mức án tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em.