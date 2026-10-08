Hồ sơ về Bệnh viện Chân Mây ở Huế được chuyển sang cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 20/7/2026, kết luận của Thanh tra thành phố Huế đã chỉ ra nhiều tồn tại trong đầu tư, mua sắm thiết bị và quản lý tài sản tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam (Bệnh viện Chân Mây).

Bệnh viện Chân Mây, thành phố Huế

Công trình này có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 169 tỷ đồng, khởi công từ năm 2004, quy mô khoảng 200 giường bệnh, diện tích xây dựng 4.000 m2 đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng đến nay chưa hoàn thành quyết toán.

Kết quả thanh tra cho thấy một số gói thầu còn thiếu hồ sơ, tài liệu theo quy định; một số công trình, hạng mục và trang thiết bị y tế được đầu tư nhưng khai thác chưa hiệu quả. Nhiều thiết bị y tế giá trị lớn được mua sắm bằng ngân sách nhưng sử dụng hạn chế hoặc trong thời gian dài chưa đưa vào sử dụng.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, trong thời gian chờ kết quả điều tra, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tài sản tại Bệnh viện Chân Mây; xác định những thiết bị còn khả năng sử dụng, những tài sản hư hỏng, xuống cấp để có phương án xử lý phù hợp. Việc xử lý những tồn tại tại Bệnh viện Chân Mây gắn với phương án tổ chức lại hoạt động của cơ sở này. Thành phố Huế dự kiến chuyển giao bệnh viện cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế quản lý, vận hành sau khi các nội dung liên quan được cơ quan chức năng làm rõ.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, trước đó, thành phố có chủ trương chuyển giao bệnh viện này từ Sở Y tế cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế quản lý, vận hành, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy Huế yêu cầu việc chuyển giao chỉ được thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan điều tra và xử lý dứt điểm các nội dung liên quan. Hiện hồ sơ thanh tra đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế để điều tra, làm rõ.

“Hiện tại hồ sơ đã chuyển cho cơ quan điều tra. Sau khi cơ quan điều tra làm xong thì mới có cơ sở để chuyển giao", Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nói.