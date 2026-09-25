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Huế phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phục vụ du lịch

Thứ Sáu, 14:13, 25/09/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Huế vừa phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế, phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030”, với tổng kinh phí hơn 39,2 tỷ đồng.

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, tập trung phát huy giá trị 9 di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, giáo dục truyền thống và chuyển đổi số.

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Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ

Trong giai đoạn 2026–2030, Huế sẽ tu bổ, tôn tạo các điểm di tích; mở rộng không gian trưng bày tại Dương Nỗ; xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; phát triển tour trải nghiệm “Theo chân thời niên thiếu Bác Hồ ở Huế”. Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng thực tế ảo, thuyết minh tự động đa ngữ và bản đồ di sản số nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.

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Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế

Theo lộ trình, năm 2027 thành phố Huế hoàn thiện kết nối các tour, tuyến tham quan; đến năm 2029 hoàn thành số hóa 100% dữ liệu di tích và đưa vào vận hành các sản phẩm du lịch số. Đến năm 2030, lượng khách tham quan hệ thống di tích được kỳ vọng tăng bình quân 10-15% mỗi năm.

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Những vật dụng tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh số 158 Mai Thúc Loan

Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế cho biết, việc triển khai đề án sẽ tạo điều kiện đưa hệ thống di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

“Đây là một cơ hội rất thuận lợi để cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để đưa hệ thống di sản của chủ tịch Hồ Chí Minh ngày đến gần hơn với công chúng trong nước và nước ngoài, đặc biệt là gắn với các  hoạt động du lịch và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của chủ tịch Hồ Chí Minh trên mảnh đất thành phố Huế này; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

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Thành phố Huế mở rộng không gian hợp tác với Nhật Bản

VOV.VN - Hội nghị tập trung trao đổi, kết nối hợp tác với Nhật Bản ở 3 nhóm lĩnh vực gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giáo dục và đào tạo; y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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