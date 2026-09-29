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Hoãn phiên toà xét xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Thứ Ba, 17:39, 29/09/2026
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VOV.VN - Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, 34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Phiên tòa được mở lại vào ngày 13/10 tới.

Trước đó, trong quá trình làm thủ tục khai mạc phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của bị hại Nguyễn Ngọc Bảo Trân, có biểu hiện sức khỏe không tốt và phải rời khỏi phiên tòa. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của bị hại. Sau thời gian hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và ấn định ngày xét xử lại.

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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (áo đen) tại phiên tòa. 

Đây là lần thứ hai phiên tòa phải hoãn. Trước đó, ngày 28/8, Tòa án nhân dân khu vực 4 cũng đã đưa vụ án ra xét xử nhưng phải tạm hoãn do gia đình bị hại và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại vắng mặt.

Theo cáo trạng, ngày 4/9/2024, Trung lái xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 901. Khi đến xã Vĩnh Xuân xảy ra va chạm với xe đạp điện khiến nữ sinh bị thương nặng và tử vong. Căn cứ kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn được xác định là do Trung điều khiển xe vượt ôtô bán tải lấn sang phần đường bên trái, dẫn đến va chạm khiến nữ sinh tử vong.

Trong quá trình chờ giải quyết khiếu nại về vụ tai nạn, ngày 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc cha ruột nữ sinh dùng súng bắn vào đầu Trung, gây thương tích nặng. Gây án xong, Phúc tự bắn vào đầu để tự sát và tử vong. Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, sau đó khởi tố bị can đối với Trung.

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Bị cáo Trung bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình.

Theo kết luận pháp y, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do vết thương do súng gây ra. Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi bị bắn, Trung mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình. Kết luận giám định ngày 8/7 vừa qua của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định, tại thời điểm giám định, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án giết người, sau đó đình chỉ điều tra do người thực hiện hành vi nguy hiểm đã chết. Căn cứ kết luận nêu trên, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, quyết định phục hồi điều tra bị can và ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 đề nghị truy tố bị can. VKSND khu vực 4 đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để lên lịch xét xử bị cáo.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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