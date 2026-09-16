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Hơn 1,1 tấn ma túy giấu trên tàu cá: Đối tượng dùng quy ước, tín hiệu giao hàng

Thứ Tư, 09:33, 16/09/2026
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VOV.VN - Về vụ hơn 1,1 tấn ma túy giấu trên tàu cá, Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, các đối tượng thuê người vận chuyển, giao hàng đến một vị trí đã định sẵn, sử dụng làm quy ước, nhận diện là seri tờ tiền, chớp ánh đèn để giao nhận hàng.

Mới đây, trong quá trình trinh sát, theo dõi, điều tra, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trên biển, bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamine và 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam về chuyên án đặc biệt này. 

PV: Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển đã phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn trên hướng biển, đặc biệt là chuyên án thu giữ khoảng 1,16 tấn ketamine và 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Xin đồng chí cho biết những thủ đoạn mới tinh vi của các đối tượng?

Thiếu tướng Lương Đình Hưng: Quá trình điều tra, đấu tranh đã xác định, đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng; đối tượng chủ mưu “chủ hàng” là nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu và thuê người Campuchia, người Việt Nam, lợi dụng vùng biển giáp ranh để vận chuyển ma túy qua tuyến đường biển đi nước thứ ba.

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Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Các đối tượng đã sử dụng phương thức giao hàng qua trung gian (thuê người vận chuyển), giao hàng đến một vị trí đã định sẵn, sử dụng làm quy ước, nhận diện là seri tờ tiền, chớp ánh đèn để giao nhận hàng... Đây cũng được xác định là một phương thức, thủ đoạn giao hàng mới, tinh vi của các đối tượng, đường dây tội phạm ma túy quốc tế trên biển.

Để trốn tránh sự phát hiện, bắt giữ của các lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng các tàu cá, thuyền để hoán cải cất giấu ma túy.

PV: Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tang vật ma túy thu giữ trên biển lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Đồng chí có thể thông tin thêm về việc đấu tranh, triệt phá chuyên án này?

Thiếu tướng Lương Đình Hưng: Việc bắt giữ các đối tượng vụ vận chuyển trái phép ma túy diễn ra trên biển do lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, hải quan được tiến hành bài bản từ công tác trinh sát nắm tình hình, xác minh thông tin, nhận diện, xác định mục tiêu cho đến chỉ đạo, tổ chức lực lượng.

Công tác tham mưu, chỉ huy, bố trí lực lượng tàu, thuyền tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, trực tiếp đấu tranh bắt giữ diễn ra an toàn.

Quá trình đấu tranh, bắt giữ, lực lượng nghiệp vụ và các biên đội tàu của cảnh sát biển đã tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong các tình huống ngoài thực địa và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

PV: Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã có những định hướng, kế hoạch gì để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả các vụ án ma túy, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép trên biển?

Thiếu tướng Lương Đình Hưng: Để làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ này, thời gian tới, lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên biển.

Chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cảnh sát biển chủ động triển khai các biện pháp để nắm chắc tình hình trên các tuyến, khu vực biển phức tạp về tệ nạn và tội phạm ma túy; tập trung vào các khu vực, tuyến biển giáp ranh với Campuchia, Indonesia, Thái Lan, khu vực có lưu lượng tàu thuyền nước ngoài lớn.

Cùng với đó triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan cùng nhau xác lập, đấu tranh chuyên án chung để huy động tổng hợp lực lượng, biện pháp, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật trong điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm,... qua đó, thể hiện rõ vai trò chủ công, tích cực của lực lượng chuyên trách trên tuyến biển.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

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Nóng 24h ngày 9/9: Bắt 1,16 tấn ma túy ngụy trang dưới dạng túi trà

VOV.VN - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) thông tin: Lực lượng chức năng vừa phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lợi dụng tàu cá trên biển từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Văn Hiếu/VOV1
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