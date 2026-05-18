Cải chính

Bắt nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Hai, 10:35, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, dù không có chức năng, nhiệm vụ thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Phạm Công Sơn Bách vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể giúp người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Bách thỏa thuận chi phí thực hiện là 180 triệu đồng.

Tin tưởng thông tin này, bị hại đã giao toàn bộ số tiền trên cho Bách nhờ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Các cơ quan thông báo quyết định đối với Phạm Công Sơn Bách. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Sơn Bách. Đến ngày 15/5/2026, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Công an Đà Nẵng tìm người liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn thành phố vào các ngày 20 và 21/9/2025.

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Công an xã Lương Sơn (Phú Thọ) đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc (SN 1981, trú tại tổ 2, phường Hoà Bình), nguyên cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (tỉnh Hoà Bình cũ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

