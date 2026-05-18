Bắt nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, dù không có chức năng, nhiệm vụ thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Phạm Công Sơn Bách vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể giúp người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Bách thỏa thuận chi phí thực hiện là 180 triệu đồng.

Tin tưởng thông tin này, bị hại đã giao toàn bộ số tiền trên cho Bách nhờ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Các cơ quan thông báo quyết định đối với Phạm Công Sơn Bách. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Sơn Bách. Đến ngày 15/5/2026, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.