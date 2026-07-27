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Hưng Yên bắt vụ vận chuyển 30 nghìn viên ma túy tổng hợp

Thứ Hai, 15:59, 27/07/2026
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VOV.VN - Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và Tội phạm miền Bắc, thuộc Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Vào hồi 22 giờ 50 phút ngày 25/7 tại Km 5+539 khu vực trạm thu phí cầu Thái Hà, thuộc địa phận xã Long Hưng (tỉnh Hưng Yên), Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và Tội phạm miền bắc chủ trì, phối hợp các lực lượng phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hưng Yên) và Công an xã Long Hưng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hứa Văn Xương (sinh 1988), ở thôn 3, xã E Đrông, tỉnh Đắk Lắk đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Hứa Văn Xương cùng tang vật. (Ảnh Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Tang vật thu giữ là 30 nghìn viên ma túy tổng hợp với tổng khối lượng 2.787,3746 gram. Đây là vụ vận chuyển ma túy đặc biệt lớn được các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ, phá án thành công. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý theo quy định.
 

Ngọc Hoà/VOV.VN
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