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Khai báo trước tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình thừa nhận sai phạm

Thứ Sáu, 12:03, 30/10/2026
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VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) khai không biết Mr Pips là ai cho đến khi bị cáo này bị bắt. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận sai và chấp nhận hình phạt do tòa phán quyết.

Ngày 29/10, Phiên xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và 185 bị cáo khác bước sang ngày làm việc thứ năm. HĐXX tiếp tục phần xét hỏi với các bị cáo trong vụ án. 

HĐXX xét hỏi Nguyễn Hòa Bình liên quan đến hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam. Tại toà, Nguyễn Hòa Bình khai, bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan đến công nghệ, không thể theo sát toàn bộ từng công ty nên bị cáo chỉ đưa ra chủ trương hoạt động. Với Công ty Ngân Lượng, bị cáo Bình khai cũng có chủ trương tuyệt đối đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

khai bao truoc toa, bi cao nguyen hoa binh thua nhan sai pham hinh anh 1
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Phú Phương)

"Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng và Phó Đức Nam cũng chỉ là một trong đó" - bị cáo Bình khai tại tòa.

Tiếp đó, bị cáo Bình khai hoàn toàn không biết Phó Đức Nam, cũng chưa từng gặp gỡ Nam trước đó, không biết người này là ai. Khi doanh số của Nam thông qua ví Ngân Lượng tăng cao, sẽ được vào nhóm khác hàng lớn. Lúc này theo chính sách công ty Ngân Lượng, khách hàng lớn sẽ được chăm sóc đặc biệt, có nhân viên chăm sóc riêng, tuy nhiên hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định.

“Bản thân bị cáo không câu kết, thỏa thuận gì với Nam. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips thì lúc này, bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình” - bị cáo Bình nói.

HĐXX đặt giả thiết, trong trường hợp khi nhận được phản ánh mà bị cáo tra soát kỹ thì sẽ không xảy ra kết cục như hôm nay. Bình thừa nhận đúng như vậy, cho biết Nam là khách hàng lớn, bản thân cũng vì lợi nhuận cho công ty.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cáo xác định: Từ tháng 6/2020, công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng liên quan Phó Đức Nam. Cấp dưới của Shark Bình là Nguyễn Thị Nam (SN 1987) đã báo cáo nội dung này cho Bình.

Lúc này, Shark Bình đã biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do muốn cho ví Ngân lượng của Nam tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của Nam mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan Công an.

Theo đó, Bình đã chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên sàn chứng khoán, forex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an. Đồng thời, Bình yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác và các giao dịch rút tiền của khách hàng trên sàn có số tiền phù hợp. Nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví trên sàn của Mr Pips. Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nguyễn Thị Nam để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an.

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Mr Pips, Shark Bình và các bị cáo khai báo tại tòa

VOV.VN - Sáng 26/10, tại phiên hòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra lý lịch, nhân thân của các bị cáo trong phiên xét xử 188 bị cáo, trong đó có Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trọng Phú/VOV.VN
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