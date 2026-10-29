Khai tại tòa, Mr Pips Phó Đức Nam tố cáo thêm trách nhiệm của cấp dưới

Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử Mr Pips Phó Đức Nam, Shark Bình, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và 185 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng. Phiên tòa tiếp tục với phần HĐXX xét hỏi các bị cáo.

Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa.

Trình bày tại tòa, Mr Pips Phó Đức Nam khai bộ phận chăm sóc khách hàng đóng vai trò then chốt trong nhưng chưa bị xử lý. Do đó, Phó Đức Nam đề nghị tòa làm rõ để họ cùng gánh vác khắc phục hậu quả.

Theo đó, sau khi nhà đầu tư nạp tiền lần đầu, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ vào cuộc, tìm mọi cách hối thúc, dụ dỗ nạp "nhiều tiền nhất có thể". Thời gian đầu, Nam còn là người trực tiếp quản lý bộ phận này.

Về tiền "hoa hồng" mà Mr Pips cấp cho nhân viên, mỗi nhân viên chăm sóc khách hàng (sale) sẽ được hưởng 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu.

Cáo trạng xác định Mr Pips giữ vai trò chủ mưu cầm đầu

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mở các “công ty ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định Mr Pips Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.