Khẩn trương điều tra nghi án vợ dùng búa đánh chồng tử vong

Nơi xảy ra án mạng nghi vợ dùng búa đánh chồng tử vong.

Khoảng 20h ngày 21/4, Công an xã Tân Hòa (tỉnh Đồng Tháp) nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ án giết người xảy ra tại nhà ông Lê Hoàng Hải (sinh năm 1974, ấp Thanh Nhung 2, xã Tân Hòa). Vụ việc xác minh ban đầu như sau: Khoảng 18h ngày 21/4, ông Lê Hoàng Hải và vợ là bà Trần Thị Thanh Tuyết (sinh năm 1974), cùng ngụ ấp Thanh Nhung 2, xã Tân Hòa, xảy ra mâu thuẫn nghi do ghen tuông.

Do không còn kiềm chế, bà Tuyết và ông Hải xảy ra xô xát. Bà Tuyết đã dùng búa có cán bằng gỗ, đầu bằng kim loại đánh ông Hải dẫn đến tử vong.

Nạn nhân tử vong trong lúc nằm trên võng trên phía đầu đầy thương tích.

Hiện nay, bà Tuyết đã được người thân đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công. Nhận tin báo, Công an xã Tân Hòa đã đến bảo vệ hiện trường, báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh Đồng Tháp để chỉ đạo, tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng.