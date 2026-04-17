Mâu thuẫn trên Facebook, 8 người hẹn đánh nhau tại quán cà phê

Thứ Sáu, 15:26, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ tranh cãi trên Facebook, 8 người tại TP.HCM hẹn gặp “giải quyết” mâu thuẫn, dẫn đến xô xát tại quán cà phê.

Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM).

Các bị can gồm: Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Trương Trung Hậu (30 tuổi), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Nguyễn Thành Đô (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (23 tuổi), Trương Quang Hiền (23 tuổi) và Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, trước đó Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook về hành trình “phượt” với nội dung bị cho là thiếu thực tế, gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Nhóm bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng

Sau đó, Nguyễn Thành Đô đăng bài trên trang cá nhân trêu chọc Phát và Tuấn. Hai bên liên tục nhắn tin qua lại với lời lẽ thách thức, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng căng thẳng.

Đỉnh điểm, các bên hẹn gặp trực tiếp tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng để “giải quyết” mâu thuẫn. Tại đây, hai nhóm tiếp tục lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Theo Công an phường Tân Sơn Nhì, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mâu thuẫn phát sinh từ không gian mạng nhưng dẫn đến hậu quả ngoài đời thực, có xu hướng gia tăng thời gian gần đây.

Cơ quan chức năng nhận định, để phòng ngừa hiệu quả, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần tăng cường vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, quản lý thanh thiếu niên, hạn chế phát sinh hành vi vi phạm pháp luật từ các mâu thuẫn trên mạng.

Mâu thuẫn sau ly hôn, phóng hỏa đốt nhà vợ cũ

Xuất phát từ mâu thuẫn với vợ cũ, Bùi Toàn Thắng (SN 1985, trú tại tổ dân phố Đông Khả Phong, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) đã dùng hung khí đâm trọng thương chồng của vợ cũ rồi phóng hoả đốt nhà.

Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng thanh thiếu niên về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 3 người đánh 1 người bị lún sọ não

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Minh Châu (34 tuổi), Đặng Hoàng Tú (47 tuổi) và Bùi Đức Hùng (34 tuổi) cùng trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Minh Châu (34 tuổi), Đặng Hoàng Tú (47 tuổi) và Bùi Đức Hùng (34 tuổi) cùng trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Giết người” do mâu thuẫn nợ tiền

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người” xuất phát từ mâu thuẫn nợ tiền.

