Khẩn trương làm rõ một người tử vong trên đường ở Đồng Tháp

Thứ Bảy, 14:13, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại phường Sơn Qui.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 11/4, người dân đi chợ trên đường liên ấp Hòa Thân - Năm Châu thuộc khu phố Năm Châu, phường Sơn Qui (tỉnh Đồng Tháp) thì phát hiện một thanh niên nằm bất động trên đường. Vụ việc được người dân trình báo đến Công an phường.

Ngày 11/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại phường Sơn Qui.

Nhận được tin báo, Công an phường Sơn Qui khẩn trương đến hiện trường xác minh, làm rõ. Nạn nhân được xác định là Võ Minh Tạo (sinh năm 1991, ngụ phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 chiếc xe máy dựng cạnh thi thể. Kiểm tra bên dưới thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy 1 kim tiêm chích đã qua sử dụng. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp. Kết quả test nhanh, nạn nhân dương tính với ma túy.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết
VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người đang ngồi xem bóng chuyền

VOV.VN - Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, ngụ xã Tân Thới) để điều tra hành vi gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Tân Thới.

VOV.VN - Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, ngụ xã Tân Thới) để điều tra hành vi gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Tân Thới.

Uống rượu bia rồi điều khiển xuồng, gây tai nạn chết người trên sông Tiền

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra- công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1980, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng.

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra- công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1980, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng.

