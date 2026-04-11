Khẩn trương làm rõ một người tử vong trên đường ở Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 11/4, người dân đi chợ trên đường liên ấp Hòa Thân - Năm Châu thuộc khu phố Năm Châu, phường Sơn Qui (tỉnh Đồng Tháp) thì phát hiện một thanh niên nằm bất động trên đường. Vụ việc được người dân trình báo đến Công an phường.

Ngày 11/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại phường Sơn Qui.

Nhận được tin báo, Công an phường Sơn Qui khẩn trương đến hiện trường xác minh, làm rõ. Nạn nhân được xác định là Võ Minh Tạo (sinh năm 1991, ngụ phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 chiếc xe máy dựng cạnh thi thể. Kiểm tra bên dưới thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy 1 kim tiêm chích đã qua sử dụng. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp. Kết quả test nhanh, nạn nhân dương tính với ma túy.