Uống rượu bia rồi điều khiển xuồng, gây tai nạn chết người trên sông Tiền

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 11/12/2025, ông Nguyễn Văn Tuấn (trú tại ấp Long Thạnh 2, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển phương tiện xuồng composite chở theo một người khác lưu thông trên tuyến sông Tiền.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra.

Khi đến khu vực ngã ba sông Tiền và sông Bảo Định (phường Mỹ Tho), phương tiện do Tuấn điều khiển xảy ra va chạm mạnh với đò ngang do ông Hồ Hoàng Vũ (sinh năm 1965, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang điều khiển từ bến phà Tân Long qua Cồn Tân Long.

Cú va chạm mạnh này khiến ông Hồ Hoàng Vũ rơi xuống sông và mất tích. Đến ngày 13/12/2025, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong của ông Vũ được xác định là do ngạt nước trên nền chấn thương sọ não.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tại thời điểm điều khiển phương tiện, trong máu của Nguyễn Văn Tuấn có nồng độ cồn ở mức 59.8 mg/100 ml, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông đường thủy.