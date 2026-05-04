Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

Nhận được tin nhắn thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, kèm theo đường link yêu cầu truy cập để đổi quà, Đại úy Phan Hoàng Sử công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai đã thử thao tác theo hướng dẫn. Khi truy cập vào đường link, giao diện hiển thị gần như giống hệt website chính thức của ngân hàng.

Tiếp đó, người dùng được yêu cầu nhập số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ VISA,… để "xác minh" và cung cấp mã OTP (được gửi về điện thoại).

Nếu thực hiện đầy đủ các bước này, toàn bộ thông tin bảo mật có thể bị lộ và tiền trong tài khoản có nguy cơ bị chiếm đoạt. Đáng lo ngại, các đối tượng còn đưa ra mức quy đổi điểm thưởng lên tới hàng triệu đồng nhằm tăng độ tin cậy và lôi kéo người dùng làm theo.

Đại úy Phan Hoàng Sử nhận được tin nhắn mạo danh ngân hàng

Đại úy Phan Hoàng Sử lưu ý, bất cứ ai nhận được tin nhắn thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, cần tuyệt đối đề phòng: "Những tin nhắn kèm những đường link, chúng ta không kích vào, không cung cấp thông tin gì của chúng ta vô những cái link lạ như thế này. Những gì liên quan tới ngân hàng, hay là phạt nguội,… thì chúng ta đến trực tiếp, hoặc tìm những trang web chính thống của ngân hàng, để xem có những chương trình này hay không? Hoặc có thể đến trực tiếp gặp nhân viên ngân hàng, để được hỗ trợ, để được tư vấn, hoặc gọi điện vào số hotline ngân hàng, để được nhân viên hướng dẫn."

Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam trong năm 2025 ước tính lên tới khoảng 8.000 tỷ đồng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này.

Do đó, người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai. Khi nhận được tin nhắn nghi vấn, cần xác minh lại để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.