中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Công an đề xuất bổ sung hành vi "phát tán deepfake" vào tội Hình sự

Chủ Nhật, 17:53, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Bộ Công an, việc bổ sung các tội danh mới, hành vi mới như "phát tán deepfake; rửa tiền bằng tiền điện tử..." nhằm bảo đảm tính bao quát, toàn diện của Bộ luật Hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự 2026 (sửa đổi), trong đó đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan đến tội phạm mạng như "phát tán deepfake; rửa tiền bằng tiền điện tử; thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi"...

Theo Bộ Công an, việc bổ sung các tội danh mới, hành vi mới nhằm bảo đảm tính bao quát, toàn diện của Bộ luật Hình sự. Việc này bảo đảm tính răn đe, tránh bỏ lọt hành vi phạm tội, giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Deepfake có khả năng giả mạo khuôn mặt, dễ dàng trở thành phương tiện cho tội phạm mạng. (Ảnh: Reuters)

Trên thực tế, pháp luật đã ghi nhận nhiều trường hợp tội phạm sử dụng việc phát tán deepfake như một công cụ để phạm tội. Điển hình như trường hợp của bị can Lê Trung Khoa, được cơ quan điều tra xác định là đã sử dụng Deepfake để làm giả giọng nói, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hay trong một số vụ lừa đảo trực tuyến, các đối tượng còn dùng Deepfake để chuyển hình ảnh từ nam thành nữ, nhằm phục vụ mục đích lừa đảo.

Bên cạnh đó, Bộ Công an còn bổ sung các hành vi xâm phạm lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, như: Hành vi gián điệp mạng, chiến tranh mạng, khủng bố mạng, xâm phạm, phá hủy hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia…

Hành vi lạm dụng tình dục trẻ em (quay các bộ phận nhạy cảm, chat sex…); hành vi trái phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo;

Hành vi thu thập, sử dụng, khai thác, chuyển nhượng, xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật; hành vi lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để thực hiện tội phạm.

Theo thông tin từ Bộ Công an, các loại tội phạm truyền thống không chỉ gia tăng về tính chất, mức độ nguy hiểm mà còn có xu hướng cấu kết chặt chẽ, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Đồng thời, nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức phải bị xử lý hình sự như các hành vi trong lĩnh vực công nghệ cao, xâm phạm dữ liệu, không gian mạng, môi trường, tài chính, tiền tệ… đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những quy định pháp luật hình sự tương ứng để kịp thời điều chỉnh và xử lý.

“Mắt thấy, tai nghe chưa chắc là thật”: Cảnh báo bẫy lừa đảo deepfake dịp Tết

VOV.VN - Tại tọa đàm “Vui Tết an toàn – không lo Deepfake”, các chuyên gia an ninh mạng và tâm lý cho biết deepfake đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng khi bị lợi dụng để giả mạo người thân, lãnh đạo, tổ chức nhằm lừa đảo tài chính, đặc biệt trong cao điểm mua sắm và giao dịch Tết Nguyên đán sắp tới.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Deepfake trí tuệ nhân tạo tiền điện tử tội phạm mạng rửa tiền lừa đảo trực tuyến
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lên mạng lừa đảo góp vốn mua đá quý cuối cùng phải đầu thú
VOV.VN - Sau 7 tháng bỏ trốn khỏi địa phương, Hoàng Văn Đôn (đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn góp vốn mua đá quý qua mạng) đã ra đầu thú trước cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình.

16 năm 6 tháng tù dành cho đối tượng điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng.

Án chung thân cho "thầy bói" lừa đảo gần 99 tỷ đồng
Dùng thủ đoạn "tâm linh"dẫn dụ nhiều người hùn vốn mua bán đất vì có “ông bà” chỉ đường, Dung đã lừa đảo 14 người, chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng…

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật