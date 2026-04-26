Bộ Công an đề xuất bổ sung hành vi "phát tán deepfake" vào tội Hình sự

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự 2026 (sửa đổi), trong đó đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan đến tội phạm mạng như "phát tán deepfake; rửa tiền bằng tiền điện tử; thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi"...

Theo Bộ Công an, việc bổ sung các tội danh mới, hành vi mới nhằm bảo đảm tính bao quát, toàn diện của Bộ luật Hình sự. Việc này bảo đảm tính răn đe, tránh bỏ lọt hành vi phạm tội, giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Deepfake có khả năng giả mạo khuôn mặt, dễ dàng trở thành phương tiện cho tội phạm mạng. (Ảnh: Reuters)

Trên thực tế, pháp luật đã ghi nhận nhiều trường hợp tội phạm sử dụng việc phát tán deepfake như một công cụ để phạm tội. Điển hình như trường hợp của bị can Lê Trung Khoa, được cơ quan điều tra xác định là đã sử dụng Deepfake để làm giả giọng nói, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hay trong một số vụ lừa đảo trực tuyến, các đối tượng còn dùng Deepfake để chuyển hình ảnh từ nam thành nữ, nhằm phục vụ mục đích lừa đảo.

Bên cạnh đó, Bộ Công an còn bổ sung các hành vi xâm phạm lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, như: Hành vi gián điệp mạng, chiến tranh mạng, khủng bố mạng, xâm phạm, phá hủy hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia…

Hành vi lạm dụng tình dục trẻ em (quay các bộ phận nhạy cảm, chat sex…); hành vi trái phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo;

Hành vi thu thập, sử dụng, khai thác, chuyển nhượng, xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật; hành vi lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để thực hiện tội phạm.

Theo thông tin từ Bộ Công an, các loại tội phạm truyền thống không chỉ gia tăng về tính chất, mức độ nguy hiểm mà còn có xu hướng cấu kết chặt chẽ, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Đồng thời, nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức phải bị xử lý hình sự như các hành vi trong lĩnh vực công nghệ cao, xâm phạm dữ liệu, không gian mạng, môi trường, tài chính, tiền tệ… đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những quy định pháp luật hình sự tương ứng để kịp thời điều chỉnh và xử lý.