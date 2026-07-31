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Khởi tố 12 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Thứ Sáu, 16:26, 31/07/2026
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VOV.VN - Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra tại thôn Việt Thành 2, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.

Vào đêm 27, rạng sáng 28/6/2026, xuất phát từ việc tập hợp lực lượng để tìm nhóm thanh niên khác đánh nhau, một nhóm gồm 22 đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị hung khí, sử dụng nhiều xe mô tô tháo và che biển kiểm soát, di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường để thực hiện hành vi phạm tội.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan vụ án.

Khi phát hiện anh Bùi Nam K (SN 2007, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe mô tô chở một người khác lưu thông trên tỉnh lộ 163, các đối tượng đã tăng tốc truy đuổi, chặn xe tại khu vực cầu Việt Thành, xã Trấn Yên và sử dụng hung khí cùng tay chân tấn công anh K, sau đó rời khỏi hiện trường. Theo kết luận giám định, Bùi Nam K bị tổn thương cơ thể 7%.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã có sự bàn bạc, chuẩn bị từ trước, tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí, sử dụng nhiều xe mô tô tháo hoặc che biển số, truy đuổi và sử dụng hung khí tấn công bị hại giữa nơi công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

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Nhóm đối tượng đã tụ tập, bàn bạc, chuẩn bị hung khí và phương tiện trước khi thực hiện hành vi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 bị can về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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